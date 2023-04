« Récoltes et Semailles » d’Alexandre Grothendieck : Labyrinthes mathématiques

La réédition des « mémoires » du mathématicien Alexandre Grothendieck vient confirmer la richesse d’un texte compliqué, riche de nombreux sujets.

Si Un homme d’exception (Ron Howard, 2001) a pu mettre en lumière un mathématicien comme John Nash, la figure du mathématicien reste peu connue du grand public, souvient associée à la folie, à la rigueur et à la solitude. Alexandre Grothendieck, lauréat de la médaille Fields en 1966 (l’équivalent du Prix Nobel pour les mathématiques), peut cocher les trois cases. Né en 1928 et mort en 2014, ce mathématicien, considéré comme l’un des penseurs les plus importants du XXème siècle, travailla sur la géométrie algébrique. Écrite vers 1985, la somme que représente Récoltes et Semailles s’était déjà vue éditée en janvier 2022 par Gallimard. Plus d’un an après, la maison d’édition remet le couvert : ami de Grothendieck, Jean Malgoire a reçu des mains du mathématicien en 1990 environ 70 pages comportant des demandes de modifications de la version originale de Récoltes et Semailles. Ayant pris en compte ces demandes (précisions, coupes, déplacement de paragraphe…), Gallimard publie une nouvelle fois ces pensées.

Pensées, car Récoltes et Semailles ne sont ni des mémoires, ni une autobiographie, ni des souvenirs… Aborder Récoltes et Semailles, c’est entrer dans une « réflexion-témoignage-voyage » de près de 2000 pages. Disponible sur Internet, le texte avait effrayé les éditeurs, avant que Gallimard ne prenne le sujet à bras le corps et réalise un réel travail éditorial : le texte est parcouru de losanges renvoyant aux pages du manuscrit original, de mots en gras… Mais le voyage vaut le coup. Grothendieck décrit le milieu des mathématiques, parle de ses collègues (Bourbaki, Pierre Deligne…) et, surtout, divague. Si on est en droit de sauter les passages trop axés sur les mathématiques, on pourra se « reposer » (nous laissons bien des guillemets) lors des passages concernant la vie même de Grothendieck. Le processus de la création est souvent mis en avant, en parallèle à une dimension mystique et à l’enfance (« qui donc a la simplicité de voir que « chercher », ce n’est ni plus ni moins qu’interroger les choses, passionnément – comme un enfant qui veut savoir comment lui ou sa petite sœur sont venus au monde »).

« Il est assez clair que l’ouverture à la beauté des choses mathématiques n’a jamais entièrement disparu en moi, même en les années 1960 jusqu’en 1970, où la fatuité a pris progressivement une place grandissante dans ma relation à la mathématique et aux autres mathématiciens. Sans un minimum d’ouverture à la beauté des choses, j’aurais été bien incapable de « fonctionner comme mathématicien », même à un régime des plus modestes – et je doute que quiconque puisse faire travail utile en mathématiques, s’il ne reste vivant en lui, tant soit peu, ce sens de la beauté. »

Récoltes et Semailles I, II. Réflexions et témoignage sur un passé de mathématicien, Alexandre GROTHENDIECK, Gallimard, Collection Tel, 1998 pages, 35 €

Illustration : Couverture du coffret