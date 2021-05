« Dessiner encore », le témoignage bouleversant de Coco

Coco est une survivante des attentats de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015. En mars dernier, elle sort sa bande dessinée Dessiner encore, où elle revient sur toute l’histoire du journal, de son procès à ses combats pour la liberté d’expression. Et surtout, elle revient sur son combat à elle, sa culpabilité, son impuissance, sa souffrance, après l’attentat. Un bouleversant témoignage essentiel et authentique.

Ses dessins choquent, bousculent, ils plongent dans l’inimaginable, l’indicible. Qu’est-ce que survivre après le chaos ? Coco n’est ni morte, ni blessée, elle vit et dessine et pourtant, ses dessins ne seront plus jamais les mêmes. Ils portent la marque du deuil et de l’angoisse. Dessiner encore est un récit puissant, poétique et troublant. Les couleurs dansent, le bleu, le noir, le rouge aussi, et elles repeignent le tableau de l’histoire, l’embellissent.

Comment ne pas refermer cet album la gorge serrée ? Il porte le poids des évènements et de leur violence, leur criante réalité, et pourtant, c’est une belle leçon d’espoir. Car la vie est essentielle et il faut continuer de dessiner, dessiner encore et encore.

Dessiner encore, Coco, Les arènes, 28€

@ Les arènes