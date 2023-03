Christelle Veillard: Le souffle des stoïciens peut-il encore nous éclairer?

Dans « Le souffle de la raison », Christelle Veillard présente la philosophie stoïcienne aux non-spécialistes, mais sans renoncer à l’exactitude scientifique. Elle démontre combien la pensée et le mode de vie des stoïciens peuvent inspirer nos contemporains.

Un monde régi par la raison

« Être soi-même, se centrer sur son for intérieur ». À l’heure du recul du politique et des incertitudes globales, cette injonction nous parle et les stoïciens ont le vent en poupe. Christelle Veillard, rappelle les fondements de cette école philosophique : la liberté intérieure, la lucidité face au réel, la primauté des valeurs, la vertu, et surtout le souffle de la raison. Elle nous présente les principaux philosophes stoïciens. Le fondateur du stoïcisme est Zenon, un marchand phénicien naufragé et échoué à Athènes. Sa philosophie n’est pas réservée aux citoyens grecs. Elle est dédiée aux opprimés et vise l’universel. Sénèque nous invite « à vivre comme si le temps était déjà écoulé, comme si la mort était déjà passée ». Il faut se concentrer sur le présent, le seul temps où nous pouvons agir. Pour Marc Aurèle, l’empereur philosophe, l’âme doit être une citadelle intérieure, une place forte qui doit nous défendre de l’extérieur. Cette intériorité, cohérente et rationnelle, permet l’analyse du monde. Il s’agit de réaliser « une cartographie du réel » soutenue par de solides points de repères. Pour Épictète, il faut distinguer ce qui dépend de nous (le vice ou la vertu) de ce qui ne dépend pas de nous (la fortune, les circonstances). Il s’agit d’une philosophie optimiste : la tranquillité de l’âme, la vertu sont les conditions du bonheur et sont accessibles à tous grâce à la raison. La raison, qui doit permettre de contrôler nos représentations, de dépasser nos préjugés « en faisant un pas de côté », d’agir avec bienveillance. La philosophie stoïcienne a donc un but ambitieux, celui de transformer les individus et d’agir sur le monde.

Des valeurs qui nous interpellent

Christelle Veillard est Maîtresse de conférence en philosophie antique et spécialiste de l’école stoïcienne. Dans cet ouvrage, elle fait preuve de didactisme. L’introduction nous expose les grandes lignes de la pensée stoïcienne. Cette pédagogie est fidèle à celle des maîtres stoïciens. Ils utilisaient dans leur enseignement des courtes maximes, des images frappantes comme la métaphore du théâtre ou « le parfum du philosophe » qui se répand auprès de ses élèves. Christelle Veillard utilise des schémas et des tableaux pour éclairer son propos. Elle incorpore dans son livre de larges extraits des textes des philosophes antiques. Des textes souvent très personnels qui donnent une impression de proximité. Elle peut ainsi approfondir la pensée stoïcienne et aborder des concepts difficiles comme celui du temps chez Sénèque, de l’âme chez Chrysippe.

L’ordre cosmique stoïcien peut paraître rigide, étrange, mais la philosophie antique est d’abord un mode de vie qui s’appuie sur la connaissance. L’auteure nous montre combien la pensée stoïcienne peut être utile pour les hommes du 21? siècle, en prônant la réhabilitation de la raison , l’introspection lucide, le contrôle de nos représentations, la gestion de nos contradictions. Tout ceci grâce à un entraînement quotidien, à une gymnastique de la pensée. L’exigence de vérité et l’harmonie avec la nature sont au cœur du stoïcisme et des préoccupations contemporaines. Alors oui, malgré l’éloignement du temps, cette école philosophique peut encore nous éclairer. Et le lecteur pourra faire sienne la phrase de Sénèque : « Je suis un homme et j’estime que rien de ce qui est humain ne m’est étranger ».

Christelle Veillard, Le souffle de la raison, le défi des stoïciens, édition Renaissance, Plon, 240 pages, 21 euros, sortie le 09 02 2023.

Visuel :© couverture du livre éditions Plon