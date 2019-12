« Dior, moments de joie » un beau livre éclatant par Muriel Teodori

Les éditions Flammarion réunissent une somme de photos flamboyantes qui font le lien entre Christian Dior et la joie, dans une farandole de beauté et d’élégance qui atteint le mythe.

« Je rêvais de rendre les femmes non seulement plus belles, mais plus heureuses. » Partant de cette citation du maître, la psychanalyste, scénariste et réalisatrice française Muriel Teodori propose un beau travail iconographique sur Dior, autour du thème de la joie Dans ce beau livre où le rose et le gris règnent avec harmonie c’est la joie qui domine. Dans la préface, la psychanalyste Sophie Peters revient à l’enfance de Christian Dior pour parler de cette émotion contagieuse.

De fait, en backstage des défilés, en coulisses des films publicitaires, comme aux grands bals ou aux événements mondains, la joie irradie en couleurs roses et pop et élégantes. Sourires aux lèvres, mis en scènes ou immortels Monsieur Dior lui même avec ou sans ses « Catherine », des stars hollywoodiennes de Ava Gardner ou Liz Taylor jusqu’à Natalie Portman ou Jennifer Lawrence, brillent et rient.

Ce objet précieux, joliment mis en pages et délicieux à manipuler offre une aura de joie de vivre à la Française qui se traduit dans toutes les langues. Luxe, pétillance et légèreté sont au rendez-vous de cette somme qui est aussi la voie royale pour entrer dans 60 ans d’histoire. Il existe également en anglais.

Muriel Teodori, Dior, moments de joie, Flammarion, 256 pages, 270 x 308 mm, sortie le 06/11/2019, 75 euros.

visuel : couverture du livre