Beaux livres de musique à offrir pour les fêtes

Les fêtes s’approchent et vous n’avez pas d’idée pour vos cadeaux ? Alors voici quelques beaux livres sur la musique, soigneusement sélectionnés pour vous.

« Jouer ! » Esprit joueur de Valérie Lezort et Christian Hecq

En l’espace de quelques années, Valérie Lesort et Christian Hecq sont devenus l’un des duo de metteurs en scène les plus acclamés par les mélomanes et opéraphiles français. Leurs esprits joueurs, le bon rythme qui régissent leurs mises en scène et leurs décors et accessoires ayant toujours une part de surprises, sont parmi les nombreux atouts de leur incroyablement créativité.

Le photographe Fabrice Robin a fixé en images les acteurs et chanteurs de ces productions, en costume et parfois en grimace, souvent sur un fond sombre ou neutre. Ainsi, on peut raviver nos bons souvenirs des 20 000 lieux sous la mer, du Domino noir, du Cabaret horrifique, de La petite balade aux enfers, d’Ercole amante, de La mouche ou encore du Bourgeois gentilhomme. Quelques maquettes de costumes, des dessins préparatoires, des marionnettes et des documents scénographiques complètent l’ouvrage, ainsi que « Conversations », textes sous forme d’interview, pour mieux cerner l’univers de ce couple unique dans le milieu du spectacle vivant.

Un livre qui égaiera cette fin d’année, qui n’est hélas pas encore très réjouissante.

Jouer ! Valérie Resort et Christian Hecq, photographies de Fabrice Robin, textes de Chantal Hurault, conception graphique de Mathilde Gamard. Paris, éditions Studio Popincourt, 2021, 184 pages. ISBN : 979-10-699-7493-7

Souvenir de l’année Saint-Saëns

La Bibliothèque nationale de France a organisé l’été dernier une importante exposition sur Camille Saint-Saëns à l’Opéra Garnier. Au cours de cette année du centenaire de la mort du compositeur, de nombreux concerts ont proposé ses œuvres peu connues, à côté des « tubes » comme la Symphonie avec orgue, les concerts pour piano, pour violon ou pour violoncelle, ou encore le Carnaval des animaux. Ce fut également l’occasion de mieux connaître sa personnalité éprise de nouveautés. Il a introduit pour la première fois l’orgue dans une symphonie ; a composé pour la première fois un opéra sur le sujet du Japon qui faisait alors fureur ; il fut l’auteur de la première musique spécifiquement écrite pour le cinéma (plus précisément pour le film L’assassinat du Duc de Guise). Voyageur infatigable, il parcourut le monde plus de 200 fois, il a d’ailleurs laissé sa vie en Algérie.

Raconter une telle vie dans l’espace d’une exposition est bien sûr impossible, mais grâce à une collection plus que riche du département de la musique de la BnF et à quelques prêts, « Saint-Saëns, un esprit libre » a remporté un vif succès. Le présent catalogue de l’exposition en est un témoignage. La très belle qualité de l’impression est un autre plaisir à goûter.

Saint-Saëns, un esprit libre, Paris, BnF Éditions, Paris, mars 2021, 192 pages. ISBN : 978-2-7177-2828-6.

Musiciennes de légende, connues et méconnues



Violoniste virtuose et productrice à France Musique, Marina Chiche a consacré deux années pour parler de beaucoup de musiciennes à travers ses émissions « Mon cœur est un violon » et « Musiciennes de légende ». Ce livre est un aboutissement de ses recherches, d’abord sur Ginette Neveu, la grande violoniste française disparue en 1949 à l’âge de 30 ans dans un accident d’avion, puis sur des musiciennes exceptionnelles mais oubliées ou mal connues. Car oui, pour évoquer des musiciens, on doit encore effectuer des recherches, parfois laborieuses, même pour des interprètes relativement connus !

Le livre s’articule en six sections : Les pionnières ; les étoiles filantes ; les ambassadrices ; les prodigieuses ; les divines ; et les flamboyantes. Tous les continents sont représentés, et la présentation (ou la mise en page) est à l’image de chaque personnalité. Dans ce livre, les photos et les illustrations sont déjà éloquentes pour évoquer ces génies, mais également le texte qui les accompagne, que l’on peut lire comme un conte ou une histoire. Sauf que ces histoires sont toutes vraies ! Les destins de ces femmes étaient… et sont toujours… dans l’ombre de leurs collègues masculins. Mais désormais, leurs vies sont un peu plus sous la lumière. À la fin de l’ouvrage, les QR codes permettent de réécouter les deux émissions riches en renseignements.

Marina Chiche, Musiciennes de légendes, de l’ombre à la lumière, Paris, First Editions, 2021, 177 pages. ISBN : 978-2-412-07307-0

Baudelaire, poésie musicale

Ce catalogue de l’exposition sur le poète Charles Baudelaire, qui a lieu en ce moment même (jusqu’au 13 février 2022 à la Bibliothèque nationale de France, site Tolbiac), n’est pas un livre sur la musique. Mais sa poésie, comme ses autres textes, est toujours régie par la musique, le rythme des mots et des rimes. L’intitulé de l’exposition, « La modernité mélancolique », peut d’ailleurs être celui d’une mélodie française. En effet, les thèmes traités ici, comme exils, voyages, mort, idolâtrie… entrent tout à fait dans les thématiques du genre vocal spécifique au XIXe et au début du XXe siècle. Si ces poèmes ont été mis en musique par de nombreux compositeurs — non seulement de ses contemporains mais aussi des époques ultérieures jusqu’à nos jours — la musicalité de ces vers suscitent indéniablement une créativité et les artistes voulaient aller certainement plus loin dans ces possibilités. Si l’exposition peut être vue sous différents aspects littéraires, on peut tout à fait l’aborder sous cet angle musical. De surcroît, ce livre propose de multiples façons de lire, les textes scientifiques étant imbriqués entre les images. Un livre passionnant.

Baudelaire, La modernité mélancolique, sous la direction de Jean-Marc Chatelain, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2021, 224 pages. ISBN : 978-2-7177-2862-0

Visuels : couvertures