Le plan vers le bonheur de Sylvain Mazas

Avec trois petits livres qui mélangent philosophie, graphisme, musique et mathématiques, Sylvain Mazas tente de déchiffrer nos sociétés contemporaines et ses problématiques.

Il aura fallu plus de quinze ans à Sylvain Mazas pour terminer le dernier tom de sa trilogie Ce livre devrait me permettre… Mais le but qu’il s’était fixé n’avait rien d’évident, malgré sa limpidité : être heureux. Il a même établi un plan pour y arriver, sorte de carte routière à plusieurs points de départ s’orientant tous vers son objectif ultime. Parmi les étapes, on peut trouver « m’améliorer », « trouver une femme » ou encore « être en bonne santé », mais également « résoudre le conflit au Proche-Orient ». Si ce dernier point semble très noble, il est en fait totalement intéressé : si le monde est meilleur, alors il sera plus sûr et donc l’auteur plus heureux.

Sylvain Mazas est un graphiste français vivant à Berlin. Au début du tome 1 il partait au Liban finir son diplôme et apprendre l’arabe, et à la fin du tome 3, on le retrouve naturalisé allemand, avec une femme et une fille, en Grèce. Mais comment un graphiste peut-il changer le monde ? Avec les outils qu’il a à disposition, comme la musique, les mathématiques, la capacité de faire passer un message par le texte et l’image ou la recette de la pâte à crêpes, et le tout petit à petit.

Les livres de Sylvain Mazas sont des objets hybrides, entre l’essai et le roman graphique, où économie, barycentres, spécialités culinaires et langues étrangères se côtoient dans un joyeux désordre bien organisé. l’auteur nous démontre l’importance de prendre un certain recul pour garder son objectif en vue et se rendre compte que des choses à priori opposées peuvent très bien se combiner. Il est également nécessaire de connaître l’étendue de son savoir et donc de son ignorance, et ne pas oublier d’être un peu con pour pouvoir s’améliorer.

A l’occasion de la sortie du troisième tome, Delcourt réédite les deux premiers, nous permettant ainsi d’avoir une vision globale des plans de Sylvain Mazas, et de leur déroulement dans la durée. Car si certains de ses objectifs ne sont toujours pas réalisés, avancer en cherchant des solutions est plus efficace que de douter et rester immobile. Avec ses schémas, ses petits textes et ses courtes bandes dessinées au style très graphique, le tout saupoudré d’humour et d’autodérision, l’auteur nous offre sa vision à la fois bienveillante et décalée du monde et comment, à son niveau, il contribue à le rendre meilleur. A nous de nous en inspirer pour faire de même, et ainsi trouver notre chemin vers le bonheur.

Ce livre devrait me permettre de résoudre le conflit au Proche-Orient, d’avoir mon diplôme et de trouver une femme – tomes 1 et 2

Ce livre devrait me permettre de réduire les inégalités entre les riches et les pauvres, d’écrire une symphonie et de rembourser ma femme, tome 3

De Sylvain Mazas

Chaque tome 176 pages, 10,50€, éditions Delcourt

Visuels : © Éditions Delcourt, 2023 — Mazas