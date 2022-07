L’aventure intérieure, au cœur du microbiote

Nouvel album de la collection Octopus (Delcourt) qui cherche à rendre les sciences accessibles au grand public, Voyage au cœur du microbiote de Fäst et Héloïse Chochois nous entraîne dans une aventure entre Jules Verne et Buzz l’Eclair, au cœur de notre système digestif.

Sur une île au milieu du Pacifique, le milliardaire Jeff Huxley reçoit une équipe de journalistes pour présenter le fruit de ses recherches : un suppositoire contenant un cocktail idéal de bactéries destiné à aider l’humanité à vivre mieux, avec un microbiote intestinal parfait. Mais l’une des journalistes, Alice Sentina, voudrait faire comprendre à cet idéaliste que la réalité n’est pas aussi simple, quand soudain le volcan se réveille… Restés bloqués sur l’île, Huxley et Sentina tombent dans les grottes souterraines sur un savant ermite spécialiste du microbiote.

Depuis le succès du Charme discret de l’intestin de Giulia Enders paru en France en 2015, le sujet du système digestif et de son microbiote a le vent en poupe. Avec Voyage au centre du microbiote, Fäst et Héloïse Chochois nous livrent ici une vulgarisation scientifique de l’était actuel des connaissances sur le microbiote intestinal. Porté par la ligne claire d’Héloïse Chochois, l’album se base sur l’expertise de spécialistes reconnus de l’Inserm. La complexité du fonctionnement des intestins, qui possèdent leur propre système neuronal, est bien plus grande que ce que l’on pensait et influe sur de nombreux aspects de notre santé. Et nichées dans les replis de cet organe, quelques deux kilos de bactéries, virus, parasites, champignons et levures vivent en symbiose avec leur hôte, l’humain.

L’album, dont le début de la conception correspond avec le début de la pandémie, souligne que la question de notre microbiote dépasse le seul domaine de la science. En effet, il est lié à notre alimentation et à notre environnement, sert à la digestion, à la protection contre les maladies et au développement de l’espèce humaine. L’uniformisation de notre mode de vie moderne entraîne un appauvrissement de notre microbiote, qui nous laisse plus vulnérables aux maladies, dans des univers stérilisés où les microbes ne rencontrent que peu d’obstacles à leur action.

Le microbiote n’est pas le même pour tout le monde : hérité de la mère, il évolue en fonction de nombreux facteurs et on peut penser que sa composition est presque unique à chacun. Notre monde intérieur est en lien direct avec le monde extérieur, tout comme l’intestin est en lien direct avec le cerveau, faisant de nous un écosystème dépendant d’un écosystème plus grand dans lequel nous évoluons. Le message des auteurs, au-delà d’attiser notre curiosité sur ce monde que nous abritons, est un appel répété à protéger la diversité. Laisser prospérer celle de notre microbiote autant que celle de notre environnement végétal, animal ou autre, quelle que soit l’échelle.

L’expression « nous sommes ce que nous mangeons » prend ici tout son sens : la diversité de notre alimentation va favoriser la diversité de notre microbiote, qui nous protégera ainsi mieux des maladies, nous permettant ainsi de mieux nous adapter à notre environnement. Tout est connecté, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, et il est grand temps de redonner à la nature la possibilité de proliférer comme bon lui semble, pour une vie en symbiose.

Voyage au centre du microbiote, de Fäst et Héloïse Chochois

184 pages, 19,99€ – Delcourt

Visuels : © Éditions Delcourt, 2022 — Fäst, Chochois