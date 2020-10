Des bombes et des hommes, un voyage vers l’humanité

Enki Bilal dit de cette nouvelle BD : un livre révélateur, efficace, juste et humain. Écrit à la façon d’une aventure en terre ennemie, dessiné dans une sépia qui sait mêler le réel des photos d’archives et la fiction poétique Des Bombes et des Hommes raconte comme souvent la petite histoire est accablée par la grande Histoire

Nous sommes en 1995. La Yougoslavie se disloque depuis trois ans dans une guerre fratricide entre Serbes et Bosniaques. Le livre tient la chronique de la bénévole Isabelle, 25 ans, au sein de l’ONG Équinoxe qui distribue des vivres pour les populations civiles. Cette histoire est largement inspirée par les souvenirs de la vraie Isabelle: Estelle Dumas, l’auteure, qui porte ici ce témoignage gardé en elle depuis près de 25 ans et construit un récit aussi dense qu’émouvant ; l’aquarelle de Julie Ricossé finit le geste.

Alors que les bombardements succèdent aux tirs de snipers Isabelle s’habitue lentement à un environnement menaçant. A Gorazde ville assiégée depuis 3 ans où 30 000 Bosniaques sont livrés à eux-mêmes face au siège des Serbes, Isabelle va traverser un monde. Nous découvrons avec elle des habitants qui racontent leur désir de cinéma, car en face de la priorité de la distribution de vivres ces êtres confinés rappelle que l’art est aussi un bien vital. La BD qui nous ramène aux heures les plus sombres de la seconde moitié du XXe siècle rappelle ce besoin fondamental de culture.

Isabelle, pourvoyeuse de nourriture décidera d’apporter aussi des films pour entretenir la flamme de l’espérance et celle de l’humanité. L’aventure captivante se double d’un manifeste vibrant.

Des bombes et des hommes, 60 pages, ill., sous couverture illustrée, 195 x 270 mm, cartonné, Futuropolis (Gallimard), Parution le 07-10-2020.

visuel : couverture du livre