A pink story, manuel-manifeste d’Histoire queer

Kate Charlesworth nous invite à la suivre le long de ses souvenirs avec A pink story, une bande dessinée qui dépeint 70 ans d’histoire LGBTQI+.

A près de 70 ans, Kate Charlesworth publie son premier roman graphique. Dans ce manifeste de plus de 300 pages, elle y retrace l’histoire récente de la communauté LGBTQI+, en parallèle avec son histoire personnelle. S’appuyant sur le slogan utilisé depuis les années 1960 par les mouvements de libération des femmes, The personal is political (le privé est politique), elle utilise sa propre expérience comme fil rouge pour dérouler 70 ans d’histoire collective.

Née en 1950 dans le nord de l’Angleterre, la jeune Kate va très tôt se rendre compte de son homosexualité. De son école d’art à Manchester, elle deviendra illustratrice pour la presse, s’installera à Londres puis Edimbourg, menant une vie toujours engagée pour la défense des droits LGBTQI+, quel que soit l’acronyme utilisé à l’époque racontée. Car la visibilité des différentes communautés n’a pas toujours été la même qu’aujourd’hui, et elle continue encore à s’ouvrir sur la diversité de la communauté queer.

Si Kate Charlesworth, consciente d’avoir documenté sans s’en rendre compte l’histoire et le quotidien de cette communauté dans ses strips et illustrations de presse, elle tient à souligner que les droits acquis aujourd’hui ne le sont que depuis très récemment, et que le combat pour les préserver et arriver à une égalité totale n’est pas terminé. Plusieurs pays dans le monde condamnent encore l’homosexualité par la peine de mort, et les attaques de haine sont toujours violentes. Elle tient donc par son album à donner un contexte aux jeunes générations, qu’elles puissent s’inscrire dans la continuité d’un passé commun, pour un futur serein mais vigilent.

En même temps que nous suivons l’autrice dans sa biographie, nous découvrons un portrait de l’univers queer entre pop et politique, centré sur le Royaume-Uni. On croise des stars de la musique, du cinéma ou de l’art, des sportifs, des auteurs, des personnalités politiques et toutes sortes de publications, dressant ainsi un portrait en forme de madeleine de Proust de plusieurs décennies culturelles. A travers de grandes doubles pages, l’autrice fait le point des avancées et des reculs sociaux, légaux et politiques, dans de grands collages foisonnants de documents d’époque, de logos et de dates importantes. L’époque se dessine au travers de ce patchwork, soulignant sa créativité et sa diversité.

A pink story est un album dense, regorgeant d’informations. L’alternance entre Histoire et autobiographie permet de se connecter à une expérience humaine et de mieux mesurer l’importance des informations qui nous sont données. Par son dessin aux styles variés et plein de couleurs (crayon, aquarelle, photoshop, collages…) accompagnés de dialogues travaillés, Kate Charlesworth nous raconte la Gay Pride, le Sida, le pacte civil, le mariage pour tous, les lois homophobes ou encore la représentation dans les médias et coming out. Avec humour et une certaine légèreté, elle aborde des sujets graves et nous donne de l’espoir concernant l’évolution des mœurs et de la société. Le tout, sans baisser les armes.

A pink story, de Kate Charlesworth

320 pages, 25€ – Casterman

Visuel : © Casterman – Charlesworth