« Ainsi parlait Nietzsche » de Nathalie et Christophe Prince : (re)découvrir la philosophie par le conte

La maison d’édition Les Petits Platons publie un nouveau titre de ses jolis albums de philosophie à destination des plus jeunes (et pas seulement !) avec Ainsi parlait Nietzsche, une formidable introduction à la pensée du philosophe racontée par Nathalie et Christophe Prince et illustrée par Yann Damezin.

Philosophe incontournable et emblématique du XIXe siècle, Friedrich Nietzsche est souvent connu comme n’ayant pas la pensée des plus simples à saisir. Quoi de mieux alors que de l’appliquer à une histoire et de faire parler ses idées par le concret tout en faisant rêver ? C’est ce qu’ont réussi Nathalie et Christophe Prince (Nietzsche au Paraguay, Flammarion, 2019) dans cet album qui raconte la philosophie de Nietzsche d’une autre façon.

Le Surhomme, la mort de Dieu ou encore l’éternel retour, tant de concepts nietzschéens avec lesquels on se familiarise en douceur. Sur sa route, Nietzsche croise un ermite, aide un funambule et se retrouve même confronté à un dragon. Grâce aux joyeux dessins de Yann Damezin, le récit mobilise l’imaginaire du lecteur et qu’il soit jeune ou non, invite à réfléchir sur les notions de bien et de mal, de dépassement de soi, de liberté. Laissant son esprit vagabonder au fil de l’histoire, il n’en oublie pour autant jamais le fond du propos, une prouesse réussie qui rend peu à peu le « mont Zarathoustra » plus simple à appréhender.

Parler de philosophie à tous et même aux enfants, c’est là toute l’intention des Petits Platons, cette maison d’édition indépendante née en 2009 qui publie de jolis livres illustrés racontant les concepts des plus grands penseurs au travers de contes. C’est ainsi la vision du monde de Nietzsche qu’elle a choisi de nous offrir pour son 31e titre.

Ainsi parlait Nietzsche, raconté par Nathalie et Christophe Prince, illustré par Yann Damezin. Édition Les Petits Platons. 14,00 €