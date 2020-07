Le photographe Drew Gardner immortalise la descendance de personnalités historiques

Et voilà une bonne dose de créativité photographique et historique. Drew Gardner joue du thème de l’Histoire et de la filiation entre personnalités historiques pour réaliser toute une série de portraits.

C’est un projet de création artistique qui ravira tout amateur d’Histoire. Le photographe américain Drew Gardner s’est donné pour objectif de partir en quête des descendants de personnalités historiques afin de tirer….leur propre portrait, d’une manière doucement surannée !

Dans son projet, emphatiquement nommé “The Descendants », Drew Gardner fait le tour du monde à la recherche de toutes celles et ceux qui ont eu des ancêtres célèbres, et ce avec quelques surprises. On peut notamment découvrir la descendante de la (présupposée) Joconde ou même, de manière encore plus inattendue, l’homme qui est le fruit de la relation entre le 3ème président états-unien Thomas Jefferson (mort en 1826) et une de ses esclaves, Sally Hemings. Quelques perles ci-dessous :

Tous les portraits descendants sont réalisés dans la plus exacte composition que les portraits de leurs illustres descendants. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur la page officielle du projet (drewgardner.com)

ou encore sur le compte Instagram du photographe (@drewgardnerphotographer)



Visuels : Drew Gardner (c) Courtesy of the artist