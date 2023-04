Gagnez 3×2 places pour le concert Pierre et le loup du jeudi 20 avril avec l’Orchestre National de Cannes

Gagnez vos places pour le concert Pierre et le loup de Sergueï, par l’Orchestre national de Cannes et Paul Cox, à l’Auditorium des Arlucs à Cannes La Bocca le jeudi 20 avril à 15h. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Un spectacle en famille dès 4 ans

L’Orchestre national de Cannes et l’artiste Paul Cox revisitent un classique du répertoire classique à destination des familles : Pierre et le loup de Prokofiev. Le plasticien Paul Cox compte parmi les créateurs majeurs de notre époque. Avec une production artistique pluridisciplinaire, il est notamment connu pour ses peintures, ses jeux, ses livres pour enfants et ses affiches, où la couleur et les formes transportent dans un univers graphique et poétique. Le public pourra certainement reconnaitre le style singulier de l’artiste, mêlant design et dessin aux couleurs chatoyantes, dans les œuvres spécialement créées pour l’occasion qui illustreront ce concert.

Chef d’orchestre parmi les plus prometteurs de la nouvelle génération, Karel Deseure est reconnu pour son autorité naturelle et ses interprétations à la fois réfléchies et passionnées. Le public a pu apprécier la précision de sa direction lors du concert Le Bel Aujourd’hui – Édith Canat de Chizy avec la clarinettiste Annelien Van Wauwe en novembre dernier.

Le conte musical Pierre et le loup raconte l’histoire du jeune Pierre. Se promenant dans le pré côtoyant sa maison, il rencontre un oiseau, un canard et un chat. Inquiet, son grand-père le somme de rentrer immédiatement, craignant que le loup ne surgisse. Il ramène Pierre dans le jardin dont il ferme la barrière. Une fois son grand-père rentré, Pierre aperçoit effectivement le loup qui arrive…

Les enfants et leurs parents seront accueillis par des figurines grandeur nature imaginées par Paul Cox !

