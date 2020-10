ADN de Maïwenne : 5×2 places à gagner

ADN: Maïwenn fait le portrait chromosomique et émouvant et d’une famille dysfonctionnelle

Filmé avec toute la merveilleuse animalité dont Maïwenn est capable, cet ADN mis en boîte en trois semaines avec la complicité de l’écriture de Mathieu Demy a la grandeur de l’urgence. Laissant libre cours à des comédiens exceptionnels, mettant en avant, sans jamais les flatter, leurs corps, leurs cernes, leurs voix, leurs excès, tout en jouant toujours génialement avec les souvenirs et les paradoxes qui lui sont intimes, Maïwenn réussit un autre grand film. ADN est unique dans sa manière de frapper fort exactement où cela fait mal.

Beaucoup se projetteront dans cette famille aux ADNs plus refoulés que mélangés, où les sensibilités de chacun se cherchent des racines et s’arrêtent sur certains moments de l’Histoire. Le disparu n’est, terriblement, qu’un prétexte en pointillés pour exprimer toute la violence humaine et l’amour flétri qui existe dans une famille qui a perdu depuis longtemps son socle. Dans une telle famille, les enfants ne font que passer et se traîner, tandis qu’avec une ironie aussi généreuse que mordante, leur mère observe par quels biais elle tente de renouer avec son identité algérienne.

Lire l'intégralité de l'article de Yaël Hirsch

