5X2 places à gagner pour la Générale du Lac Des Cygnes le 23 décembre au Théâtre des Champs-Elysées

Toute la culture vous fait gagner 5×2 places pour la Générale du Lac Des Cygnes le 23 décembre à 20h au Théâtre des Champs-Elysées.

Le prestigieux Ballet de l’Opéra National de Kiev revient avec Le Lac des cygnes durant les Fêtes de Noël pour 16 représentations en quatre actes au Théâtre des Champs-Élysées du 24 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

Profondément classique, cette chorégraphie de Valeriy Kovtun d’après la version originale de Marius Petipa et Lev Ivanov sur la musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski, illustre un amour impossible entre un prince terrestre et une princesse-cygne, une constante opposition entre l’imaginaire et le réel. Mis en lumière par les danseuses et danseurs étoiles du Ballet de l’Opéra National de Kiev : Nataliia Matsak, Anastasiia Shevchenko et Iuliia Moskalenko dans le rôle d’Odette/Odile et Denys Nedak, Jan Vana et Stanislav Olshanskyi dans le rôle de Siegfried, cette mise en scène en quatre actes du Lac des cygnes est un véritable hommage au talent incomparable de Tchaïkovski, Marius Petipa et Lev Ivanov.

Le Ballet de l’Opéra National de Kiev a su acquérir une renommée internationale depuis sa création en 1867 grâce à la réputation de ses danseurs d’excellence qui n’est plus à démontrer. Cette compagnie d’exception interprète des ballets légendaires de façon magistrale. Le Lac des cygnes, se veut plus proche de la tradition classique, accompagné par l’Orchestre Hexagone sous la baguette du maestro Viktor Oliynyk.

Bonne chance !