3 x 2 places à gagner pour le concert « Philippe Bianconi joue Poulenc et Mozart » à Cannes le 12 novembre

Toute La Culture et l’Orchestre de Cannes vous font gagner 3x2places en 1ère catégorie pour le concert « Philippe Bianconi joue Poulenc et Mozart » à Cannes le 12 novembre au Théâtre Debussy. Bonne chance !

PHILIPPE BIANCONI JOUE POULENC ET MOZART

Benjamin Levy, direction

Philippe Bianconi, piano

Poulenc — Aubade, concerto chorégraphique pour piano et 18 instrumentistes

Ravel — Le Tombeau de Couperin, suite pour orchestre

Mozart — Concerto pour piano n°21, en ut M

Un programme placé sous le signe de la lumière…

Lumière d’une Grève antique rêvée avec le concerto chorégraphique Aubade de Poulenc — compositeur « cannois » qui écrivait beaucoup à l’Hôtel Majestic à Cannes ;

Lumière légèrement nostalgique du Concerto n°21 pour piano et orchestre de Mozart, interprété par le niçois Philippe Bianconi, une œuvre qui a séduit plus d’un cinéaste et que tout le monde connait ;

Lumière de la musique du XVIIIe siècle avec Le Tombeau de Couperin, l’hommage de Ravel à Couperin, une pièce d’un délicatesse folle qui met en valeur l’ensemble d’un orchestre typiquement français.