Un vendredi avec Emily et le Jury au Festival du film Britannique de Dinard

Pour notre deuxième et dernier jour cette année au Festival du film Britannique de Dinard, nous avons eu du soleil, un magnifique premier film sur la vie d’Emily Bronte et de belles rencontres avec trois membres du jury…

Emily, beaucoup plus qu’un biopic

La matinée a commencé en salle Debussy avec Emily, le 1er film de Frances O’Connor en tant que réalisatrice. En compétition officielle et avec un casting renversant, dont la sublime Emma Mackey révélée par la série Sexeducation dans le rôle-titre, ce biopic pas comme les autres nous plonge dans l’univers de l’auteure des Hauts de Hurlevent. Musique parfaite, travail de gros plan sur les visages époustouflant et photos de la nature anglaise à se transporter immédiatement de l’autre côté de la manche, ce film sensible, bien écrit, raffiné et délicat jusque dans ses coupes est un petit bijou. Très charnel, il passe vraiment par les images pour parler de création. La direction d’acteurs est parfaite, les personnages tous incarnés et c’est beaucoup plus qu’une biographie de grande écrivaine que nous offre Frances O’Connor. La sortie de cet ovni sur nos grands écrans est à guetter…

My old school, irruption de l’animation

Après un lumineux déjeuner avec les professionnels au Grand Hôtel lors duquel Domnique Green, la directrice artistique du festival, a remercié et présenté les équipes des films et du festival, direction salle Stéphane Bouttet pour un autre ovni de la compétition : Mêlant animation et images documentaires, My old school de Jono McLeod, dresse avec la voix de Alan Cumming le portrait d’un camarade de classe d’une école écossaise beaucoup trop doué pour être honnête… Un thriller assez prenant, à la forme originale.

Rencontre avec 3 membres du jury : Alice Pol, Sofia Essaïdi et Hugo Gélin

Le temps s’était un peu couvert et c’est principalement en intérieur que nous avons quelques précieuses minutes avec trois membres du jury : la comédienne Alice Pol nous a parlé de théâtre et de comédie, Sofia Essaïdi de son désir d’unir un jour les deux cordes de son art : la chanson et le jeu et Hugo Gélin de la manière dont les grands projets qu’on lui a confiés comme réalisateur lui ont permis de mieux poursuivre son oeuvre. Tous trois nous ont évidemment aussi parlé -sans rien dévoiler- de leur rôle de jurés et de leur rapport au cinéma britannique. Interviews à venir en nos pages…

Winners, un peu d’Iran à Dinard

Également en compétition et présenté par son réalisateur, Hassan Nazer, écossais et iranien, Winners suit un petit garçon cinéphile d’origine afghane qui se retrouve par hasard avec une statuette des oscars en sa possession, dans un village d’Iran. Dédicacé à Majid Majidi, Asgar Farhadi, Abbas Kiarostami, faisant apparaître de dos Jafar Panahi et inspiré de la vie de l’acteur lauréat de l’ours d’argent Reza Najie, Winners est un hommage au cinéma iranien. Citant également des grands classiques du cinéma américain et français, c’est aussi un hommage au 7e art en général que propose Hassan Nazer, avec une très jolie photographie et beaucoup de vie.

Le temps de boire un thé et de manger une crêpe, il est déjà l’heure pour nous de retourner à Paris. Le Festival, lui, se poursuit jusqu’à dimanche à Dinard…

visuels (c) YH