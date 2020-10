« La Flamme » va vous faire rire en clair sur Canal +

La Flamme, adaptation de la parodie américaine Burning Love, est la série la plus attendue de la rentrée de Canal +. Annoncée depuis plusieurs semaines via un plan de communication hors du commun, la série a également été présentée il y a quelques jours en ouverture du festival Cannes Séries.

Le casting de La Flamme est plus qu’impressionnant, on y retrouve en effet : Florence Foresti, Geraldine Nakache, Leila Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier, Céline Salette, Vincent Dedienne et bien évidemment Jonathan Cohen dans le rôle de Marc, le Bachelor.

Dans ce casting exceptionnel, il faut noter une mention particulière pour Vincent Dedienne, parfait en gendre idéal, présentateur de l’émission, et pour Pierre Niney, psychologue atypique et hilarant.

Si vous aimez Serge le mytho, Family Business et l’humour de Jonathan Cohen, vous allez forcément adorer cette série. Basée sur l’absurde, le comique de situation et de répétition, La Flamme va en étonner plus d’un.

Canal + confirme encore ici son goût pour les séries atypiques et pour la création originale. Ici, la chaîne a laissé carte blanche à Jonathan Cohen qui en plus de jouer dans la série en est aussi le co-auteur avec Jérémie Galand et Florent Bernard, et également le co-producteur et le co-réalisateur.

Chaque lundi, pendant 3 semaines, vous retrouverez 3 épisodes de La Flamme sur Canal + .

visuel : affiche de la série