Et la montagne fleurira : la saga de l’été de France 2 débarque à la rentrée

Rivalités et haines familiales, dans la Provence du milieu du XIXème siècle en proie à l’agitation révolutionnaire

Un décor de rêve pour une famille déchirée

Entre 1830 et 1850, une sombre histoire de famille agite la Provence alors que les échos du Paris révolutionnaire se font sentir.

Dans ce décor idyllique de montagne, on se croirait chez Cézanne, tout semble immuable ; les femmes sont soumises, les ouvriers journaliers sous-payés entretiennent la ferme et Sosthène, magnifique Philippe Torreton, règne en maître. Son épouse décédée, il installe à demeure sa maîtresse, la perverse Séraphine, Hélène de Fougerolles, qui en profite pour faire chasser le fils de Sosthème, l’accusant d’avoir abusé d’elle. Jean-Baptiste, Guillaume Arnault, se réfugie chez sa tante et prépare son retour, sa vengeance, d’autant que son père l’a renié, déshérité et a adopté le fils de Séraphine, un garçon violent et dangereux.

Des temps troubles

Porteurs du monde ancien et de l’ordre, Sosthène et ses congénères du village, dont le maire, interprété par Michel Jonasz, règnent en maître alors qu’a lieu le premier vote au suffrage universel en 1948.

La révolte gronde chez les ouvriers illettrés et exploités. Sensible à leur cause et fervent républicain, Jean-Baptiste va prendre le parti des républicains contre l’ordre paternel au péril de sa vie.

Les recettes du succès

Grâce à cette mini-série, France 2 renoue avec les grandes sagas estivales en adaptant le roman à succès Le mas des tilleuls, de Françoise Bourdon. Tous les ingrédients, jalousie, famille, révolution, amour et amours contrariés sont présents pour jalonner l’histoire.

Mention particulière aux femmes, maltraitées, mariées de force, battues, et aussi en voie d’émancipation, magnifiquement interprétées par une pléiade d’excellentes actrices, Constance Dollé, Ophélia Kolb, Anne Brochet, Catherine Allegret et Hélène de Fougerolles.

Une saga familiale qui accompagnera à merveille vos soirées de rentrée.

Ilan Levy

Et la montagne fleurira

6 épisodes de 50 minutes

France 2