Les European Film Awards dévoilent leurs nominations

DRUNK

DRUK

Danemark, Pays-Bas, Suède

RÉALISÉ PAR Thomas Vinterberg

ÉCRIT PAR Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm

PRODUIT PAR Sisse Graum Jørgensen & Kasper Dissing BERLIN ALEXANDERPLATZ

Allemagne, Pays-Bas

RÉALISÉ PAR Burhan Qurbani

ÉCRIT PAR Martin Behnke & Burhan Qurbani

PRODUIT PAR Leif Alexis, Jochen Laube, Fabian Maubach LA COMMUNION

BOZE CIALO

Pologne, France

RÉALISÉ PAR Jan Komasa

ÉCRIT PAR Mateusz Pacewicz

PRODUIT PAR Leszek Bodzak & Aneta Hickinbotham MARTIN EDEN

Italie, France

RÉALISÉ PAR Pietro Marcello

ÉCRIT PAR Pietro Marcello & Maurizio Braucci

PRODUIT PAR Pietro Marcello, Beppe Caschetto, Thomas Ordonneau, Michael Weber & Viola Fügen THE PAINTED BIRD

NABARVENÉ PTÁCE

République Tchèque, Ukraine, Slovaquie

ÉCRIT & RÉALISÉ PAR Václav Marhoul

PRODUIT PAR Václav Marhoul, Igor Savychenko, Zuzana Mistríková, Eduard Ku?era & Richard Kaucký ONDINE

UNDINE

Allemagne, France

ÉCRIT & RÉALISÉ PAR Christian Petzold

PRODUIT PAR Florian Koerner von Gustorf, Michael Weber & Margaret Menegoz DOCUMENTAIRE EUROP É EN 2020 : ACASA, MY HOME

ACASA

Roumanie, Allemagne, Finlande

RÉALISÉ PAR Radu Ciorniciuc

ÉCRIT PAR Lina Vdovîi

PRODUIT PAR Monica Lazurean-Gorgan L’AFFAIRE COLLECTIVE

COLECTIV

Roumanie, Luxembourg

RÉALISÉ PAR Alexander Nanau ÉCRIT PAR Antoaneta Opris & Alexander Nanau

PRODUIT PAR Alexander Nanau, Bianca Oana, Bernard Michaux & Hanka Kastelocova GUNDA

Norvège, États-Unis

ÉCRIT & RÉALISÉ PAR Victor Kossakovsky

PRODUIT PAR Anita Rehoff Larsen & Joslyn Barnes PETITE FILLE

France

ÉCRIT & RÉALISÉ PAR Sébastien Lifshitz

PRODUIT PAR Muriel Meynard SAUDI RUNAWAY

Suisse

ÉCRIT & RÉALISÉ PAR Susanne Regina Meures

PRODUIT PAR Christian Frei THE CAVE

République Arabe Syrienne, Danemark

RÉALISÉ PAR Feras Fayyad

ÉCRIT PAR Alisar Hasan & Feras Fayyad

PRODUIT PAR Kirstine Barfod & Sigrid Dyekjær COURT-M É TRAGE EUROP É EN 2020 : ALL CATS ARE GREY IN THE DARK

NACHTS SIND ALLE KATZEN GRAU

Suisse

ÉCRIT & RÉALISÉ PAR Lasse Linder

PRODUIT PAR Edith Flu?ckiger GENIUS LOCI

France

RÉALISÉ PAR Adrien Mérigeau

ÉCRIT PAR Adrien Mérigeau & Nicolas Pleskof

PRODUIT PAR Amaury Ovise & Jean-Christophe Reymond PAST PERFECT

Portugal

RÉALISÉ & PRODUIT PAR Jorge Jácome

ÉCRIT PAR Jorge Jácome & Pedro Penim SUN DOG

Belgique/Russie

ÉCRIT, RÉALISÉ & PRODUIT PAR Dorian Jespers ONCLE THOMAS, LA COMPTABILITÉ DES JOURS

TIO TOMÁS, A CONTABILIDADE DOS DIAS

Portugal/Canada/France

ÉCRIT & RÉALISÉ PAR Regina Pessoa

PRODUIT PAR Abi Feijó, Julie Roy & Reginald de Guillebon R É ALISATEUR EUROP É EN 2020 : Agnieszka Holland pour CHARLATAN Jan Komasa pour LA COMMUNION Pietro Marcello pour MARTIN EDEN François Ozon pour ÉTÉ 85 Maria Sødahl pour HOPE Thomas Vinterberg pour DRUNK ACTRICE EUROP É ENNE 2020 : Paula Beer dans ONDINE Natasha Berezhnaya dans DAU. NATASHA Andrea Bræin Hovig dans HOPE Ane Dahl Torp dans CHARTER Nina Hoss dans PETITE SŒUR Marta Nieto dans MADRE ACTEUR EUROP É EN 2020 : Bartosz Bielenia dans LA COMMUNION Goran Bogdan dans LE PÈRE Elio Germano dans JE VOULAIS ME CACHER Luca Marinelli dans MARTIN EDEN Mads Mikkelsen dans DRUNK Viggo Mortensen dans FALLING SC É NARISTE EUROP É EN 2020 : Martin Behnke & Burhan Qurbani pour BERLIN ALEXANDERPLATZ Costa-Gavras pour ADULTS IN THE ROOM Damiano & Fabio D’Innocenzo pour SAGES COMME UNE IMAGE Pietro Marcello & Maurizio Braucci pour MARTIN EDEN Mateusz Pacewicz pour LA COMMUNION Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm pour DRUNK Visuel : Affiche