Le Festival de Cannes probablement repoussé « fin juin – début juillet 2020 », selon un communiqué officiel

Ce jeudi 19 mars 2020, le service de presse du Festival de Cannes a annoncé que « Le Festival de Cannes ne pourra se tenir aux dates prévues, du 12 au 23 mai prochains. Plusieurs hypothèses sont à l’étude afin d’en préserver le déroulement, dont la principale serait un simple report, à Cannes, fin juin – début juillet 2020 ».

« Dès que l’évolution de la situation sanitaire française et internationale nous permettra d’en évaluer la possibilité réelle, nous ferons connaître notre décision, dans le cadre de la concertation actuelle avec l’État et la Mairie de Cannes ainsi qu’avec le conseil d’Administration du Festival, les professionnels du cinéma et l’ensemble des partenaires de la manifestation », a ajouté l’équipe du Festival. Après l’annulation du Premier Festival en 1939 pour raisons de guerre (il a lieu en 1946) et interruption en 1968, pour raison de manifestations, c’est la troisième fois depuis 1951 que ce Festival aux retombées économiques estimées à 200 millions d’euros ne peut pas se dérouler au milieu du mois de mai.

visuel : YH