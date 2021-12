Le best of DVD de la rédaction

Pour mettre des paillettes dans la vie, voir les yeux des petits et des grands étinceler et prendre du bon temps, voici une sélection de coffrets, séries et films cultes pour se faire plaisir en famille ou entre amis.

Joyeuses Fêtes…

Stanley Kubrick : Spartacus, 2001 l’odyssée de l’espace, Orange Mécanique, Shining, Full Metal Jacket L’oeuvre de Stanley Kubrick est universellement connue. Ses vingt et un longs métrages sont considérés par les aficionados comme des DVD de chevet. Disparu en 1999 à l’âge de soixante dix ans, Stanaley Kubrick voua toute sa vie au cinéma. Tout d’abord photographe de magazine, il se lancera en autodidacte à l’âge de 22 ans pour s’imposer comme un immense metteur en scène. Ce coffret exceptionnel rassemble 5 films majeurs, restaurés de façon spectaculaire et qui nous révèlent les multiples facettes de ce génial cinéaste. Une belle idée de cadeau pour faire le plein d’émotion, comme au cinéma. Spartacus Italie, 73 av. J.C. Esclave devenu gladiateur, Spartacus est épargné par un de ses compagnons d’infortune dans un combat à mort. Ce répit soulève en lui plus que jamais le souffle de la révolte, et après avoir brisé ses chaînes, il enjoint les autres esclaves à faire de même. Rapidement à la tête d’une colossale armée, Spartacus entend rejoindre le port de Brides au sud du pays pour prendre la mer à bord des navires ciliciens. Mais l’Empire romain ne l’entend pas de cette oreille et lance ses légions à la poursuite des esclaves révoltés… 2001 L’Odyssée de l’Espace A l’aube de l’Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d’une bande rivale, qui lui dispute un point d’eau. La découverte d’un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l’attaque et massacre ses adversaires. Le premier instrument est né. En 2001, quatre millions d’années plus tard, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme langoureux du « Beau Danube Bleu ». A son bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur la découverte d’un monolithe noir qui émet d’étranges signaux vers Jupiter. Dix-huit mois plus tard, les astronautes David Bowman et Frank Poole font route vers Jupiter à bord du Discovery. Les deux hommes vaquent sereinement à leurs tâches quotidiennes sous le contrôle de HAL 9000, un ordinateur exceptionnel doué d’intelligence et de parole. Cependant, HAL, sans doute plus humain que ses maîtres, commence à donner des signes d’inquiétude : à quoi rime cette mission et que risque-t-on de découvrir sur Jupiter ? Orange mécanique Au XXIème siècle, où règnent la violence et le sexe, Alex, jeune chef de bande, exerce avec sadisme une terreur aveugle. Après son emprisonnement, des psychanalystes l’emploient comme cobaye dans des expériences destinées à juguler la criminalité… Shining Jack Torrance, gardien d’un hôtel fermé l’hiver, sa femme et son fils Danny s’apprêtent à vivre de longs mois de solitude. Danny, qui possède un don de médium, le « Shining », est effrayé à l’idée d’habiter ce lieu, théâtre marqué par de terribles évènements passés… Full Metal JacketPendant la guerre du Viêt Nam, la préparation et l’entrainement d’un groupe de jeunes marines, jusqu’au terrible baptême du feu et la sanglante offensive en 1968. The Stand À la suite d’une erreur survenue dans un laboratoire top secret américain, un virus est libéré et décime 99,4 % de la population Mondiale. Les quelques survivants essaient de se retrouver et de se rassembler, en s’aidant d’une vieille femme qu’ils voient tous en rêve. Cependant, dans ce nouveau monde apocalyptique, un homme sans visage rôde, doté d’étranges pouvoirs maléfiques. La lutte entre le Bien et le Mal peut commencer… Le Bien est représenté par la centenaire Mère Abigaïl, qui veille sur une communauté de survivants à Boulder, dans le Colorado. Le Mal est personnifié par un personnage récurrent dans l’œuvre de Stephen King, le maléfique Randall Flagg, qui règne sur la dépravée et violente Las Vegas, rebaptisée New Vegas, et qui cherche à éliminer Mère Abigaïl et sa communauté. L’affrontement est inévitable…Initialement publiée en 1978 dans une version de 800 pages, puis en 1990 dans celle dite « définitive » de 1300 pages, non seulement The Stand (Le fléau) est son ouvrage le plus long, mais l’un de ses plus ambitieux.Cruelle ironie que ce récit-fleuve d’un monde dévasté par un virus soit publiée pendant la pandémie de coronavirus dont l’issue semble toujours aussi lointaine. Cette captivante histoire biblique fait échos avec la pandémie de coronavirus qui frappe le monde en 2021. Cruelle ironie, The Stand, raconte la propagation d’un virus mortel, sorte de super-grippe appelée « Captain Trips », qui va se propager en quelques semaines à travers la planète. Les confinements n’y feront rien. 7,3 milliards d’humains vont mourir et seule une poignée de gens naturellement immunisés (les asymptomatiques !) vont survivre et tenter de relancer une civilisation du côté de Boulder, dans le Colorado, guidés par une mystérieuse prophète… quand de l’autre côté des montagnes, à Las Vegas, l’Homme en Noir établit une colonie du vice et du mal, où il est ainsi vénéré comme le sauveur ! L’ambiance de fin du monde est admirablement retranscrite, à l’image de l’épisode où Larry fuit un New York abandonné, les personnages sont dépeints avec soin et le spectateur s’attache lentement mais sûrement aux survivants, pris dans une sorte de guerre sainte, une lutte mystique entre le bien et le mal, parfaitement assumée par King. L’intrigue est constituée d’une foule de sous-intrigues subtilement imbriquées les unes dans les autres par le « maître de l’horreur », ce qui donne à chaque personnage un passé riche et étoffé. Fortement recommandé. Dérapages : Un Eric Cantona magistral en révolté du système Un cadre usé par le chômage part en guerre contre le système qui l’a trahi. Lorsqu’une entreprise prestigieuse retient enfin sa candidature, Alain Delambre, chômeur longue durée, est prêt à trahir sa famille et même participer à un jeu de rôle sous la forme d’une prise d’otage, certain que s’il est embauché, tout lui sera pardonné. Mais rien ne va se passer comme prévu…Réalisé par Ziad Doueiri (L’insulte, Baron noir) et écrit par le romancier Pierre Lemaître ( Au revoir là-haut), cette série nous entraîne dans la rapide descente aux enfers d’un quinquagénaire, prêt à tout, à l’approche de ses 60 ans, pour retrouver un travail et une dignité. D’un côté, Alain Delambre (Eric Cantona), ancien cadre sénior brisé par 6 ans de chômage, et de l’autre, Alexandre Dorfmann (Alex Lutz), jeune capitaine d’industrie sur la sellette, à la tête de la société Exxya, fleuron de l’aéronautique et de l’armement français. Les deux hommes n’auraient jamais dû se rencontrer. Mais un entretien d’embauche, la précarité sociale, l’abandon, la colère et le néolibéralisme menant à un licenciement de masse, en décideront autrement. Ziad Doueiri (“Baron noir”), entraîne le spectateur durant 6 épisodes de 50 minutes, dans un engrenage infernal, à travers l’itinéraire chaotique d’Alain Delambre. Rythme et action pour cette série où Eric Cantona est magistral en révolté du système. Avec : Eric CANTONA, Alex LUTZ, Suzanne CLÉMENT, Gustave KEREVN. ARTE ÉDITIONS No Man’s Land : Dans les arcanes du conflit Syrien aux cotés des combattants kurdes face à Daesh Créée par une équipe israélienne, réalisée par le russo- tchékoslovaque Oded Ruskin et écrite en collaboration avec le réalisateur français Xabi Molia, la série No Man’s Land navigue entre le drame familial et le thriller d’espionnage. L’histoire est celle d’Antoine, un jeune parisien bourgeois apparemment banal, qui un jour reconnaît, dans la vidéo d’une explosion en Syrie, Anna, sa soeur disparue . Convaincu qu’elle combat parmi les forces kurdes, il décide de se rendre sur place et se retrouve très vite dans le feu de l’action entre les principales forces actives sur le terrain moyen-oriental : les bataillons kurdes, ceux de Daesh, et des agents secrets. Ici on vit en direct l’histoire du conflit Syrien aux cotés des combattants kurdes face à Daesh. Le destin d’Antoine destin croise celui de ces combattantes, de militants de l’Ei, du mi6, tous pris dans la même toile entre espionnage et fresque familiale. La puissance de cet thriller repose sur la traque, de ses relations, mais aussi et peut-être surtout cette plongée dans l’intimité et la cellule familiale du héros. Mêlant habilement tension, drame, suspense et confusion, la trame scénaristique est basée à la fois sur la tension continuelle. En prenant l’angle original de l’espionnage, la série offre une plongée inédite au cœur des deux camps qui s’affrontent. On salue le travail remarquable d’une Mélanie Thierry saisissante. Ce qui nous tient en haleine c’est de découvrir au fil des épisodes l’évolution de ces personnages complexes. Un voyage immersif, émotionnel au suspens exceptionnel qui rappelle Homeland. ARTE ÉDITIONS The Affair Saison 5 Un beau jour, au début de l’été, Noah, un homme marié et père dévoué de quatre enfants, fait la rencontre d’Alison, une femme mariée elle aussi, qui pleure la mort récente de son enfant. Dès le premier regard échangé, le coup de coeur est instantané et partagé. Commence alors une relation adultérine qui détruira leurs mariages respectifs et aura des conséquences dramatiques pour chacun des membres de leurs familles…Créé par Sarah Treem et Hagai Levi, cette série est brillante à plusieurs niveaux. D’abord le scénario dramatique intelligent drôle nous tient en haleine tout au long des 5 saisons jusqu’au dénouement final. Le casting impeccable des comédiens vraiment excellents entretient la tension et font monter l’adrénaline de bout en bout. Enfin la mécanique redoutable de précision qui repose sur le postulat que chacun possède sa vérité, même si la toile de fond est commune aux récits des héroïnes. Dans The Affair, on devine dès le début que le drame est inévitable. La construction rappelle des séries comme Big Little Lies, True Detective, The Affair avec ces témoignages croisés, ces versions divergentes sur fond de tensions perpétuelles. Derrière les sourires et l’aisance matérielle se cachent des personnages en souffrance. Sous l’humeur légère et les bavardages anodins on découvre en fond, la violence domestique, l’intimidation, l’infidélité, la cruauté et les traumatismes. The Affair traite de manière élégante l’infidélité et les traumas qui en résultent. Comment aussi on peut s’enfermer dans le déni et le mensonge. En ce sens la série peut déstabiliser mais reste fortement recommandé.

Paramount Pictures

Chicago Med-Saison 4

Si vous êtes fan des séries TF1, vous le savez certainement, la franchise « Chicago « se concentre sur la vie professionnelle et privée des pompiers (Chicago Fire), des policiers (Chicago PD) et du personnel médical d’urgence (Chicago Med) qui desservent la ville de Chicago. Le fil rouge de ces trois séries est le Molly’s, un petit bar appartenant à trois pompiers fréquenté par les personnages des trois séries. Au de la saison 4 de Chicago Med, l’équipe de médecins et d’infirmiers du Gaffney Chicago Medical Center doit à nouveau faire face au chaos des urgences. Et tous sont confrontés à des drames au travail comme dans leur vie privée. On retrouve une équipe atypique mais soudée. Si la série est proche dans l’esprit de Grey’s Anatomy ou Urgences, les drames qui se jouent à l’hôpital comme dans la vie privée resserrent les liens entre les personnages. Et c’est bien là l’atout principal du show. Dans la saison 5 on retrouve Sharon Goodwin (Sharon Epatha Merkerson), son bras droit Maggie Lockwood (Marlyne Barrett) qui campe ici une chef des infirmières haute en couleur. On y croise des médecins aux profils et aux spécialités différentes tels le cardiologue beau gosse Connor Rhodes (Colin Donnell), un ex médecin militaire qui règne sur les urgences Ethan Choi (Brian Tee), la pédiatre Natalie Manning (Torrey DeVitto) sans oublier les excellents Daniel Charles (Oliver Platt) et sa stagiaire Sarah Reese (Rachel DiPillo). Une série captivante, bourrée d’adrénaline et chargée en émotions.

Universal Video

La Roue : Le chef d’œuvre d’Abel Gance restauré

Un train vient de dérailler. Sisif, un chef-mécanicien, découvre pendant l’accident une fillette qui lui tend les bras. Il décide de ramener la jeune orpheline chez lui. Les années passent. Sisif a adopté la petite Norma ; Elie, son fils et celle-ci grandissent comme frère et sœur. Mais Sisif s’assombrit, devient brutal, et souffre de voir les prétendants rôder autour de Norma…La Roue, le chef-d’œuvre d’Abel Gance qui a révolutionné le Septième art, est présenté en coffret DVD et coffret Blu-ray dans sa version reconstituée de sept heures, la plus proche de celle qui fut présentée lors de sa sortie en 1923. Avec un tournage de seize mois, de cent cinquante heures de rushes et d’un budget initial multiplié par dix, la production et les travaux de postproduction témoignent du caractère pharaonique de ce projet. La Roue est l’exemple d’un temps où le cinéma était un terrain d’expérimentation pour les auteurs-réalisateurs. Réputé pour remettre sans cesse son travail en question, Abel Gance s’interroge quant à l’ensemble des possibilités de montage de son œuvre. C’est pourquoi le montage qui a duré deux ans est un élément fondamental dans cette œuvre cinématographique. Abel Gance remania lui-même son film à plusieurs reprises, le ramenant à 4h30, puis 2h30 et même 1h30. Avec un montage dynamique, des variations de rythme ou encore la déconstruction d’une narration linéaire, Abel Gance exploite toutes les innovations techniques du cinéma allant jusqu’à créer un nouveau langage esthétique. Film visionnaire, La Roue est un essai visuel éminemment moderne qui révolutionne la mise en scène et le spectacle cinématographique. À l’initiative de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, avec la collaboration de la Cinémathèque française, de la Cinémathèque Suisse et de Pathé, cette restauration minutieuse qui s’est étendue sur quatre ans permet de redécouvrir une œuvre essentielle de l’histoire du cinéma.

COFFRET LA ROUE 4 DVD

Réalisation & scénario : Abel Gance

Assistant réalisation : Blaise Cendrars

Photo : Léonce-Henri Burel, Marc Bujard, Maurice Duverger

Musique : Arthur Honegger et Paul Fosse

Montage : Abel Gance, Marguerite Beaugé

Production : Pathé Consortium Cinéma, Société des Films Abel Gance

Interprètes : Séverin-Mars (Sisif), Ivy Close (Norma), Gabriel de Gravone (Elie), Pierre Magnier (Jacques de Hersan), Georges Térof (Machefer), Gil Clary (Dalilah)

Coffret James Bond l’Intégrale : du grand cinéma sur petit écran !

Alors « Mourir peut attendre » le dernier volet des James Bond est reporté en 2021 , ce coffret est l’occasion de (re)découvrir l’intégrale des films de 007.

On y retrouve bien entendu la saga tournée dans les années 2000 avec Daniel Craig les éblouissants « Quantum of Solace », « Skyfall » et « Spectre » qui conclue magistralement cette quadrilogie, mais également « Casino Royale » tiré du premier roman de Ian Fleming consacré à James BOND, que les producteurs n’avaient jamais pu adapter pour une histoire de droits. On y découvre l’origine de 007 sous les trais de Daniel Craig à travers des scènes de cascades, de collisions impliquant avions, hélicoptères, bateaux et bien sûr la célèbre Aston Martin. Les amoureux des James bond originaux retrouveront avec plaisir Sean Connery qui fût le premier à incarner le mythique agent de cette longue saga. Quarante après, ces scénarios basés sur les romans de Ian Fleming tiennent toujours aussi bien la route. L’image et le sont audio sont impeccables. Les fans de Roger Moore se délecteront de son jeu impeccable aux travers des sept épisodes tournés entre 1972 et 1985. Gadgets improbables, voitures de rêve, filles superbes, décors vertigineux, images délicieusement seventies, tous les ingrédients sont réunis dans ces James Bond. On notera qu’à ce jour que Roger Moore reste le recordman pour avoir incarné le plus longtemps à l’écran l’agent de sa Gracieuse Majesté. Dans « GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Le Monde ne suffit pas, Et Meurs un autre jour », Pierce Brosnan campe lui un James Bond plus proche de celui joué par Sean Connery. On retrouve avec plaisir ce petit coté cynique du personnage, parfois dur et violant, doté de ces petits gadgets de qui font le charme de l’espion. Dans ces quatre films où il incarne James Bond, l’Irlandais se révèle très efficace. La encore, courses poursuites haletantes, tel ce char dans dans « Goldeneye » ou ette course sur glace dans « Meurs un autre jours sont impeccables sans oublier là encore les interprètes féminines ; aussi belles que courageuses. La restauration des pellicules originales en 4K et un son en 5.1 DTS font de cette édition un must. A découvrir ou à redécouvrir.

– les 24 films de James Bond (en DVD simples) :

. « James Bond contre Dr No » (1962)

. « Bons baisers de Russie » (1963)

. « Goldfinger » (1964)

. « Opération Tonnerre » (1965)

. « On ne vit que deux fois » (1967)

. « Au service secret de Sa Majesté » (1969)

. « Les Diamants sont éternels » (1971)

. « Vivre et laisser mourir » (1973)

. « L’Homme au pistolet d’or » (1974)

. « L’Espion qui m’aimait » (1976)

. « Moonraker » (1979)

. « Rien que pour vos yeux » (1981)

. « Octopussy » (1983)

. « Dangereusement vôtre » (1985)

. « Tuer n’est pas jouer » (1987)

. « Permis de tuer » (1989)

. « GoldenEye » (1995)

. « Demain ne meurt jamais » (1997)

. « Le Monde ne suffit pas » (1999)

. « Meurs un autre jour » (2002)

. « Casino Royale » (2006)

. « Quantum of Solace » (2008)

. « Skyfall » (2012)

. « Spectre » (2015)

Newport beach : la série que les ados adorent !

Crée en 2003 par Josh Schwartz, la série aura duré le temps de quatre saisons mais les les love stories et les intrigues romantico-psychologiques vécues par Marissa, Seth, Ryan et Summer auront marqué des millions d’adolescents. Cette réédition nous renvoie à Orange County sur la côte Californienne, ses décors paradisiaques et ses adolescents un brin torturés. On y découvre le quotidien de deux adolescents, Seth Cohen issu d’une riche famille Ryan Atwood issu d’un milieu modeste et abandonné par sa mère. Aucun point commun si ce n’est qu’ils vont vivre sous le même toit puisque les parents de Seth adoptent Ryan. Ces deux-là deviennent rapidement inséparables, s’embarquent dans les mêmes galères et partagent tout sauf les filles. Dans le monde riche et fermé de Newport Beach où se mêlent amours, drames et trahisons, les vies de Ryan et des Cohen seront bouleversées à jamais ainsi que tous leurs amis…

Newport Beach – L’intégrale des 4 saisons sur 25 DVD, 92 épisodes. Bonus Commentaires audio, Scènes inédites, bêtisier.

Warner Bros

Orange is new Black Saison 1-5

Entre les murs de la prison pour femmes de Litchfield, la vie n’est pas rose tous les jours. Rattrapées par le passé, des détenues venues d’horizons divers cohabitent dans cette société en vase clos. Si coups bas et tensions sont monnaie courante, l’amour, la solidarité mais surtout l’humour subsistent dans le quotidien des inoubliables prisonnières. Inspiré de l’autobiographie de Piper Kerman « My year in a women’s prison », la série raconte le quotidien d’une femme de la bourgeoisie américaine WASP, sur le point de se marier, mais incarcérée après que son passé l’a rattrapé. Au centre pénitencier de Litchfield où elle purge sa peine, Piper côtoie une faune de femmes attachantes, aussi dangereuses que frappadingues. Entre les multiples péripéties tragi-comiques qu’affronte Piper en compagnie des autres détenues et des membres du personnel, les épisodes nous révèlent les parcours. La force de la série réside tant dans cette écriture culotée qui ne s’interdit rien que dans l’incroyable fraicheur et talent de ses interprètes qui habitent leurs personnages avec une conviction criante. Quatre saisons envoûtantes.

Orange is new Black Saison 1-5- L’intégrale des 5 saisons sur 20 DVD, 78 épisodes. Bonus Commentaires audio, scènes inédites

Sony Pictures

Breaking Bad : L’intégrale !

Après six saisons plus dingues les unes que les autres, l’intégrale de la série vient d’être réédité en version blu ray. Aux côtés des Soprano, Six Feet Under, The Wire et House of Crads, cette série s’affiche du point de vu des personnages comme l’une des plus importantes séries TV produites à ce jour. Pour les amateurs de séries noires dingues et déjantées, la sitcom suit la vie de Walter « Walt » White, professeur de chimie dans un lycée du Nouveau-Mexique et père de famille de 50 ans. Sa femme Skyler est enceinte et son fils Walter Jr, est handicapé. Son quotidien déjà morose devient carrément noir lorsqu’il apprend qu’il est atteint d’un incurable cancer des poumons. Tout s’effondre pour lui. Il décide alors de mettre en place un laboratoire et un trafic de méthamphétamine pour assurer un avenir financier confortable à sa famille après sa mort, en s’associant à Jesse Pinkman, un de ses anciens élèves devenu petit trafiquant. Alors les médecins ne lui donnent pas plus de deux ans à vivre, le prof de chimie s’associe avec Jesse Pinkman (Aaron Paul Sturtevant ),un de ses anciens élèves pour « cuisiner » de la métamphétamine. La lente descente aux enfers commence… Récompensée par 10 Emmys Awards, cette série dramatique signée Vince Gilligan joue beaucoup sur le contraste entre l’anti héro que représente Walter White l’intelligence de son ex élève Jesse Pinkman. Même mis à terre au cours des différentes saisons, ce personnage complexe, oscille entre le bien et le mal, tire toutes les ficelles, manipule et joue sur plus d’un tableau à la fois pour arriver à ses fins pour devenir un véritable gangster. Outre la mise en scène réglée au millimètre, la photographie soignée, les décors naturels et des acteurs magistraux, on se laisse porter par cette chronique sombre et violente grâce à une bande-son particulièrement soignée. On y découvre pèle mêle de la musique folk du sud des Etats-Unis, celle du nord du Mexique. Entre folk, rap latino, country, kitch, du jazz, du reggae, de la soul, ou rock sudiste, la musique éclectique est d’issus univers musicaux que tout oppose et qui s’entrechoquent ici. La bande son accueille des artistes connus et accordent une place importante aux groupes peu connus. Les paroles de certains titres présentent intérêt car elles correspondent parfaitement à la scène qu’elles illustrent et sont indispensables pour comprendre l’ambiance qui règne dans cette série. Breaking Bad vous tient en haleine sur les 6 saison jusqu’à la saison finale réellement surprenante qui conclue d’une façon inoubliable l’incroyable histoire de Walter White.

Breaking Bad : L’intégrale de la série sur 15 DVD, 62 épisodes et un disque Bonus. Sony Pictures.

Better Call Saul Saison 1- 4

Saul Goodman, l’avocat le plus véreux des Etats-Unis est de retour sur Netflix et sur DVD.

Les téléspectateurs qui ont suivi Breaking Bad entre 2008 et 2014 se souviennent certainement du slogan publicitaire « …You better Call Saul « de cet avocat véreux et qui redoublait de stratèges pour défendre le héros, Walter White. « Better Call Saul » est un flashback se déroule six ans avant la rencontre avec Walter White. Jimmy McGill qui deviendra Saul Goodman, est un petit escroc qui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissance de Mike Ehrmantraut (lui aussi second rôle de Breaking Bad), un criminel spécialisé dans le « nettoyage », qui deviendra son futur homme de main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d’avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique…Comme dans le chimiste de Breaking Bad, on peut mettre ici en parallèle le parcours de cet avocat self made man, emblème de la réussite individuelle qui empruntera lui aussi un chemin criminel. Jimmy, qui n’est pas encore Saul, reste un personnage de looser extrêmement attachant, tout en nuances, interprété admirablement par Bob Odenkirk. D’autres personnages s’installent en parallèle de l’histoire de Jim Mc Gill, comme celui de Mike Ehrmantraut, le tueur à gages imperturbable de Breaking Bad, ou encore Chuck (interprété par Michael McKean), le frère ainé de Jim. Moins sombre et plus comique que la série-mère, Better Call Saul a le même ADN et passe avec brio de la comédie au polar en passant par le drame. La saison 3 reprend la où l’on avait laissé dans le future avec cet échange de drogues au début de l’épisode. D’entrée l’ambiance est pesante et contraste avec la légèreté du personnage interprété par Bob Odenkirk. La rivalité entre les deux frères devient plus forte. D’ailleurs au fil de la saison3, toute la lumière est braquée sur Chuck et Jimmy et la trahison. L’intrigue tient bon et la mutation de Jimmy en Saul commence à monter progressivement en puissance. Les créateurs Vince Gilligan et Peter Gould déroulent une fiction drôle, qui possède sa propre dynamique tout en faisant ressurgir ces figures croisées dans Breaking bad. Les scènes cocasses s’enchainent, les situations burlesques et l’aspect visuel, tout rappelle fortement le ton de Breaking Bad avec ces clins d’œil que les plus avertis auront trouvé.

Better Call Saul Saison 1- 4 sur 9 DVD, 30 épisodes et un disque Bonus. Sony Pictures

Le Meilleur de la Science-Fiction : – Blade Runner 2049- Life – Origine inconnue -Premier contact-Passengers.

La science-fiction est un genre qui a marqué l’histoire du cinéma et a permis à de nombreux films de devenir des classiques. A l’approche des Fêtes de Noel voici notre sélection.

– Blade Runner 2049

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies…

– Life – Origine inconnue

À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage font l’une des plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce qu’ils pensaient…

– Premier contact

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain…

– Passengers

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l’espace vers une nouvelle planète, deux d’entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l’idée de passer le reste de leur existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu’ils éprouvent peu à peu une indéniable attirance, ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie des milliers de passagers endormis est entre leurs mains…

Sony Pictures

Homeland – L’intégrale des Saisons 1 à 7

Une agent de la CIA, hantée par le souvenir de n’avoir pas réussi à empêcher le 11 septembre, suspecte qu’un prisonnier de guerre récemment libéré soit un agent double et prépare un attentat… Ce n’est que le début d’une longue quête pour démasquer les trahisons et les conspirations qui menacent le pays. Huit ans après la disparition de deux soldats américains lors de l’invasion de Bagdad, l’un d’entre eux réapparaît, seul survivant alors que tout le monde le pensait mort depuis longtemps. Rapatrié aux États-Unis, il est accueilli chaleureusement par sa famille, ses amis et le gouvernement. Seule contre tous, l’agent de la CIA Carrie Mathison, qui a passé plusieurs années en Afghanistan, est persuadée que le héros est en réalité devenu un espion à la solde de l’ennemi, préparant la prochaine attaque terroriste sur le sol américain. Sans réelle preuve et montrée du doigt suite à un incident diplomatique qu’elle a déclenché quelques mois plus tôt, Carrie va devoir se battre pour prouver que ce qu’elle avance est la réalité…Voilà une série éfficace, trépidante, truffée de rebondissements surprenants qui prend appuis sur les regains de tensions géopolitiques et les menaces qui planent sur la planète et tentent de déstabiliser le gouvernement américain, On adore le personnage principal de l’agent Carrie qui se débat entre ses problèmes psychiatriques, son goût pour les flirts très toxiques, sa relation et les ressorts dramatiques qui en font de cette série un thriller haletant.

Homeland – L’intégrale des Saisons 1 à 7. Fox Pathé Europa.

American Horror Story – L’intégrale des Saisons 1 à 7

Durant les fêtes de Noel, les amateurs de sensations fortes vont pouvoir se délecter avec cette série multi-récompensée, créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk (Nip/Tuck, American Crime Story, Glee). En sept saison, American Horror Story a exploré différents environnements et genre sur la thématique de l’horreur. Vous allez découvrir des personnages iconiques, des histoires angoissantes à travers des mises en scène plus horrifiques et fascinantes les unes que les autres. Une plongée au coeur de l’étrange où l’on croise des des personnages terrifiants interprétés par un casting d’actrices oscarisées Jessica Lange et Kathy Bates, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Denis O’Hare, Lady Gaga entre autres . De la maison hantée, à l’asile de fous en passant par la foire aux monstres, tous les cauchemars sont permis. Délicieusement horrifique.

American Horror Story : Murder House Asylum, Coven, Freak Show, Hotel, RoanokeE et Cult. 20th Century Fox

The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate-Intégrale des Saisons 1 à 3

Dans une société dystopique et totalitaire au faible taux de natalité, les femmes sont divisées en trois catégories : les Epouses, qui dominent la maison, les Marthas, qui l’entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction. Tiré du roman de Margaret Attwood, cette série captivante retrace le destin de June (Elisabeth Moss) devenue Servante (femme cantonnée dans un rôle de reproduction) malgré elle dans ce qui fut autrefois la ville de Boston. June tente de combattre le système de l’intérieur afin de retrouver sa fille Hannah. Bien ficelé, le scénario décrit de manière glaçante la transformation de la société américaine en une dictature religieuse. Cette vision apocalyptique du christianisme rappelle aussi une certaine forme d’islamisme radical. Ici les femmes s’habillent de la même façon, n’ont pas le droit de conduire, d’avoir de sexualité. Mains tranchées, lapidation à mort, pendaison, viols, les châtiments sont d’une cruauté extrême. Le jeu des acteurs, le traitement de l’image, le son, tout est millimétré au cordeau pour traiter cette histoire à la manière d’une fable philosophique. Car ici le réalisme de la série fait vraiment peur. Une série impressionnante, fortement recommandée. En bonus, « Espoir à Gilead», un décryptage du phénomène planétaire The Handmaid’s Tale, et les parallèles entre l’univers de la série et le contexte politique actuel.

Studio : MGM / United Artists

Vikings – Intégrale des saisons 1 à 4 [Blu-ray]

Scandinavie, à la fin du 8ème siècle. Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier viking est avide d’aventures et de nouvelles conquêtes. Lassé des pillages sur les terres de l’Est, il se met en tête d’explorer l’Ouest par la mer. Malgré la réprobation de son chef, Haraldson, il se fie aux signes et à la volonté des dieux et construit une nouvelle génération de vaisseaux, plus légers et plus rapides. Mais alors qu’il conduit des raids toujours plus audacieux loin de chez lui, Ragnar est menacé de traitrises sur ses propres terres. Pour protéger sa liberté, sa famille et sa vie, il devra lutter contre bien des ennemis. Si vous aimez les épopées sanguinaires dans la lignée Game of Thrones, vous allez être servi. Beautés des paysages, batailles aussi impressionnantes que sanglantes, la reconstitution historique correspond à l’imaginaire collectif que l’on peut se faire des peuples du nord à cette époque. On y découvre la vie de famille, les coutumes païennes du Moyen-âge, et comment les Vikings étaient connectés à leurs dieux et pensaient vivre parmi eux. On se laisse facilement prendre par ce show aussi sanguinaire… qu’un guerrier Viking.

Studio: MGM / United Artists

The Walking Dead-L’intégrale des Saisons 1 à 9 [Blu-Ray]

Après qu’une inexplicable épidémie ait transformé la quasi-totalité de la population en zombies, un groupe d’hommes et de femmes mené par l’officier Rick Grimes tente de survivre et d’échapper aux « morts »… The Walking Dead est une série « survival » par le réalisateur des Evadés, Frank Darabont et par la productrice de Terminator, Gale Anne Hurd…On suit le personnage de Rick Grimes (interprété par Andrew Lincoln), adjoint du shérif du comté de Kings (en Géorgie) qui se réveille d’un coma de plusieurs semaines pour découvrir que la population a été ravagée par une épidémie post-apocalyptique inconnue qui transforme les êtres humains en morts-vivants, appelés « rôdeurs ». Après avoir retrouvé sa famille, il devient le leader d’un groupe de rescapés d’Atlanta. Le groupe va devoir survivre dans un monde post-apocalyptique face à des rôdeurs et d’autres survivants, pour certains plus dangereux encore que les rôdeurs eux-mêmes. Ensemble, ils vont devoir tant bien que mal faire face à ce nouveau monde devenu méconnaissable, à travers leur périple dans le Sud profond des États-Unis. En visionnant ces neuf saisons post apocalyptiques, le spectateur aura son lot de sang à travers des épisodes plus glaçants les uns que les autres. Les scènes d’actions sont fortes et l’intrigue maintient le spectateur en haleine dans des scènes époustouflantes. Si les zombies sont de spectaculaires créatures, les personnages principaux sont très attachants et laissent place à une histoire d’amour qui permet de diversifier et d’élargir de la série au-delà des zombies. La série idéale pour frissonner de plaisir.

Gotham Saison Saison 1-4

Bienvenue à Gotham, la cité sombre en proie à la corruption et l’ultra-violence. Conçue comme une véritable série policière, cette fiction nous plonge dans une ville de plus en plus violente où les psychopathes font la loi. Tout le monde connaît le Commissaire Gordon valeureux adversaire des plus dangereux criminels découvert dans les comics Batman, un homme dont la réputation rime avec « loi » et « ordre ». Mais que sait-on de son histoire ? De son ascension dans une institution corrompue, qui gangrène une ville comme Gotham, terrain fertile des méchants les plus emblématiques ? Comment sont nées ces figures du crime, ces personnages hors du commun que sont Catwoman, le Pingouin, l’Homme-mystère, Double-Face et le Joker ? Adaptation scénique de la célèbre bande dessinée américaine, Batman Live vous plonge dans l’univers sombre et inquiétant du célèbre super héros. Dès la première saison, Gotham avait démontrée qu’elle était une série fantastique habilement ficelée, sans temps mort, respectant les fondamentaux du Comics créé par Bob Kane et Bill Finger. Lorsqu’elle démarre sur l’assassinat des parents de Bruce Wayne, on suit l’évolution de ce jeune garçon de bonne famille dotés de bons sentiments, développer une personnalité de plus en plus noire qui l’amèneront à devenir Batman. Le coffret contient l’intégrale des 4 saisons avec en bonus des documentaires, des interviews ainsi que la conférence de presse des acteurs au comics.com 2015.

Studio: Warner Bros

Strike Back Saison 1-6

John Porter, agent du Special Air Force (S.A.S.) est enlevé par le terroriste pakistanais Latif, qui prépare un projet secret dont le nom de code est Project Dawn. Porter étant l’un des deux seuls occidentaux qui pouvait identifier Latif, la dirigeante de la Section 20, le colonel Eleanor Grant, envoie le sergent Michael Stonebridge pour retrouver l’autre témoin, l’ancien Delta Force Damian Scott, qui se terre à Kuala Lumpur, en Malaisie…Dans cette série saisissante, la caméra filme de manière magistrale les membres d’une organisation anti-terroriste, la section 20. A travers un suspense palpitant menés par des scènes d’actions à couper le souffle, on suit les missions du sergent britannique Michael Stonebridge et de l’agent Damien Scott pour traquer les terroristes les plus dangereux de la planète. Inspirée des romans de Chris Ryan (ex agent du Spécial Air Service), la série nous entraine dans un univers militaire dur avec de l’action, des complots, de l’espionnage. Outre les personnages principaux ^particulièrement attachant, chaque saison apporte son lot de rebondissements, de scènes d’actions haletantes, de poursuites, d’armes et menaces fortes. Conseillé à ceux qui sont en recherche de bonnes doses d’adrénaline.

Studio HBO

Coffret Bohemian Rhapsody et Walk the Line

Voilà un excellent coffret qui regroupe les biopic de deux monstres sacrés l’histoire du rock. Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du chanteur Freddie, de la création de QUEEN au concert triomphal du Live Aid, en 1985. Un artiste qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, on découvre la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. Pas facile d’incarner un personnage pareil. Pourtant Rami Malek se mue dans la peau du leader charismatique du groupe de rock britannique de façon tout à fait crédible, tantôt fragile dans ses moments de solitude, tantôt performeur face à un public de 100.000 fans déchainés. Le film évoque sans ambiguïté aucune, la quête d’identité du chanteur qui se cherchait autant artistiquement que sexuellement. Ayant écarté le comédien Saha Baron Cohen du rôle principal qui voulait donner dans une version sauvage le style de vie totalement décadent, débauché de Freddy Mercury, les producteurs ont voulu faire un film plus polissé. De « Killer Queen, à We will rock you », de « Another one bites the dust »à « Radio Ga Ga » sans oublier le final magistral « The show must go on », la bande originale aligne tubes sur tubes. Le clou du spectacle, c’est bien sûr cette scène au Wembley Stadium qui marque le retour du quatuor britannique sur le devant de la scène. A voir et à revoir sans modération.

20th Century Fox