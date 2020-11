L’agenda cinéma et écrans du 11 novembre 2020

Il fut un temps où l’on quittait son canapé pour aller s’enfoncer dans un fauteuil de salle de cinéma. Ce temps est révolu mais il nous est tout de même possible de s’évader à travers son écran, sans bouger un petit doigt. Alors voici l’agenda cinéma et écrans de la semaine avec une sélection de festivals, documentaires, films en vod et classiques. Il y en a pour tous les goûts.

Le Festival international Jean Rouch

Pour sa 39ème édition le festival sera entièrement en ligne et gratuit. Exceptionnellement les films de la compétition internationale, de la section «Regards de terrain» et de la séance spéciale « Ramaillages » seront en ligne. Trente films seront accessibles sur la plateforme réalisée par FestivalScope et Shift72. Apres inscription la diffusion débutera le 14 novembre 2020. Des séances de débats avec les réalisateurs et d’autres intervenants seront programmées en webinaire pendant toute la durée du festival. Ils seront diffusés sur Facebook live ici.

Le festival les Étoiles du documentaire

Le festival devait se tenir au Forum des images du 6 au 8 novembre 2020 pour sa 15ème édition. Au vu des dernières décisions gouvernementales l’événement a été annulé. Ce n’est pas pour autant que nous sommes privés de l’ensemble du palmarès de cette nouvelle édition. Le festival et ses partenaires Télérama et Tënk nous proposerons dans les jours qui viennent un nouveau calendrier de programmation de l’intégralité de la sélection étoilée 2020. Pour rester informés c’est ici ou sur la page Facebook de l’événement.

L’ensemble de la programmation sera en libre accès sur les postes de consultation du Forum des images, dès sa réouverture et pour une durée d’un an.

Certains festivals sont maintenus tant bien que mal de manière virtuelle mais d’autres se sont vus dans l’obligation de les décaler. C’est le cas du Festival du Film LGBTQI&+++ de Paris, qui a décalé sa 26ème édition au 1er trimestre 2021. Ce sera l’occasion de découvrir 60 longs métrages et 80 courts métrages. Ces derniers seront proposés cette année dans les cinémas MK2 Beaubourg, Quai de Seine et Bibliothèque lors de la réouverture des salles.

Festival International du Film d’Amiens et du Cinéma

Il en est de même pour la 40éme édition de ce festival qui devait se dérouler du 13 au 21 novembre 2021. « La sélection est là, diverse, riche, passionnante et prête à être partagée, mais ne sera pas accessible virtuellement tant nous restons convaincus que le cinéma c’est avant tout dans une salle et surtout ensemble. » a annoncé l’équipe du Festival International du Film d’Amiens dans son communiqué. Le public sera néanmoins invité autour de week-end dédiés aux films et à leurs invités au cours du 1er semestre 2021.

Les sorties VOD :

Les festivals sont riches en cette fin d’année, il en est de même pour les sorties vod. Alors vers quoi se tourner ?

ALA CHANGSO du réalisateur tibétain Sonthar GYAL

Ce film nous fait voyager dans le monde tibétain à travers le personnage de Dolma. Cette femme apprend qu’elle souffre d’une maladie grave et décide d’effectuer un éprouvant pèlerinage jusqu’à Lhassa. Elle part sans révéler sa maladie à son époux Dorje. Entre départ précipité et dissimulation de secret, ce film émouvant et dramatique nous transporte. Le film devait sortir en salles le 11 novembre 2020 mais au vu de la situation sanitaire il est disponible en vod. Pour découvrir ce chef d’oeuvre émouvant c’est par ici.

Le jour de Marion Lainé

C’est un beau film français qui nous plonge dans le monde professionnel des auxiliaires de vie. Jeanne travaille dans une maternité de Marseille. Ses collègues et elles luttent quotidiennement pour défendre leurs patients face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Ce film n’est pas sans rappeler les manifestations de ces derniers mois en France du corps médical. Alors après avoir applaudi tous les soirs pendant près de deux mois les médecins et infirmières, nous prenons conscience du réel investissement de ces derniers. Et encore plus après avoir vu ce film.

Classiques et cinéphilie

Certes la nouveauté a du bon mais parfois on a juste envie de se reposer sur ses classiques. Alors voici la sélection des films classiques de la semaine.

Tours et détours : sur la route de la cinethek

Ce mois-ci la cinethek nous a concocté une programmation de dix films classiques qui nous font voyager à travers le thème de l’errance et de l’évasion. En voici quelques uns.

On y trouve le fameux Taxi Driver avec le célèbre Robert De Niro mais aussi Harvey Keitel, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Albert Brooks, Leonard Harris et Peter Boyle. Ce drame psychologique américain est considéré comme l’un des plus grands films de tous les temps.

Ou encore New York-Miami, le film de Frank Capra sorti en 1934. Cette comédie romantique américaine nous transporte encore 86 ans plus tard.

Mais aussi Lost in Translation, le film de Sofia Coppola sortie en 2003 avec Bill Murray et Scarlett Johansson. Le film nous expose la rencontre de deux Américains dans un hôtel de Tokyo. Ils sont perdus dans une culture qui leur est totalement étrangère. C’est une belle réflexion sur l’isolement, le mal-être, le langage et la différence de culture.

Les films rares de la cinémathèque Henri

Le Double amour de Jean Epstein

Mélodrame plutôt classique, ce film a été réalisé 1925. Il a été reconstruit et sauvegardé en 1986 par Renée Lichtig à partir du négatif original conservé à la Cinémathèque française.

C’est l’histoire d’une comtesse nommée Laure Maresco qui tombe amoureuse d’un joueur, Jacques Prémont-Solène. Celui-ci perd une somme importante et songe au suicide. Laure l’en empêche, avant d’apprendre que son amant a dilapidé la recette d’une fête de bienfaisance dont elle s’est occupée. Pour visionner le film c’est par ici.

Le Coffret Milos Forman

Un coffret qui comprend quatre films majeurs du réalisateur et scénariste Américain Milos Forman d’origine tchécoslovaque ça vous dit ?

Milos Forman est considéré comme chef de file de la Nouvelle Vague tchèque. Les héros de ses films sont des personnages ordinaires exposés dans la vie de tous les jours. Pour la première fois ses quatre oeuvres : « L’Audition, L’As de Pique, Les Amours d’une blonde et Au feu, les pompiers ! » sont présentées en haute définition. Pour les obtenir en coffrets Blu-ray ou DVD c’est par ici pour la maudite somme de 40euros.

Visuel : ©Christophe Cador