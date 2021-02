La Berlinale 2021 annonce sa sélection

Repoussée du 1er au 5 mars pour les professionnels, resserrée à 100 films projetés et puis du 9 au 20 juin pour le grand public, la Berlinale qui avait pu avoir lieu in extremis l’an dernier a annoncé sa sélection officielle. Prêts pour l’Ours d’or ?

Parmi la sélection officielle annoncée par le binôme dirigeant, Carlo Chatrian et Mariette Rissenbeek, et qui sera projetée en ligne le mois prochain, on retrouve deux réalisateurs français : Céline Sciamma pour Petite Maman et Albatros de Xavier Beauvois. Joana Hadjithomas & Khalil Joreig proposent également aux couleurs de la France, du Liban du Quebec et du Qatar Memory Box.

Parmi les habitués du festival, on retrouve le hongrois Bence Fliegauf, Ours d’argent en 2013 pour Just the Wind. L’allemand Domink Graf pour Fabian oder der Gang von der Hunde. Après Madonnen, Maria Speth est de retour à la Berlinale avec Mr Bachmann and His Class. On retrouvera également le coréen Hong Sangsoo avec Inteurodeoksyeon, le japonais Ryusuke Hamaguchi avec Wheel of fortune et le roumain Radu Jude avec Bad Luck Banging or Loony Porn. Enfin, après Museo, avec Gael García Bernal, on retrouve à Berlin Alonso Ruizpalacios avec Una Película de Policías (A Cop Movie).

Deux allemands connus comme acteurs proposent des longs métrages : Daniel Brühl, révélé par Goodbye Lenin propose Nebenan (Next Door) et Maria Schrader un film au titre « léonardcohenien » : Ich bin dein Mensch (I am your man).

Parmi les découvertes de cette compétition le hongrois Dénes Nagy, mieux connu comme scénariste, propose Natural Light, le géorgien Alexandre Koberidze avec un film au titre poétique, What Do We See When We Look at the Sky?. Enfin, les iraniens Behtash Sanaeeha et Maryam Moghaddam sont en compétition avec Ballad of a White Cow.

visuel : Berlinale passé (c) YH