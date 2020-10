VOD : L’homme du Président, le thriller historique qui représente la Corée aux Oscars

L’homme du Président de Woo Min-Ho devait être projeté au Festival du Film Coréen qui devait se tenir du 27 octobre au 3 novembre. Néanmoins, ce thriller qui représente son pays aux Oscars 2021 est disponible en dvd, blu-ray et VOD le 4 novembre chez The Jokers.

En 1979, en Corée du Sud que dirige ne Président Park, la vie du directeur des services secrets, Kim Gyu-Pyeong est bouleversé par une rencontre avec son prédécesseur : il se rend compte à la fois que la vie du Président avec qui il a fait la Révolution est en danger. Mais aussi que ce Président est peut-être un traître à la Révolution.

Un film historique léché

Image superbement léchée, cadrages aux petits oignons costumes, ce film est une véritable plongée dans l’Histoire de la Corée. Sur le mode du thriller lancinant ! Les costumes seventies en bonne place. Le cast est emmené à Washington et Paris avec aisance. De plus, l’on adore vision rétro de l’Ouest de la force et de l’alliance en pleine guerre froide.

Un personnage principal fascinant

Cependant, il est dommage que le personnage principal soit assez difficile à saisir : a priori il y a quelque chose de la folie et de la possession chez ce Kim tiraillé entre ses fidélités et le jeu placide de Lee Byung-hun peut nous laisser un peu interrogatifs. A voir, notamment pour la scène de bagarre à mains nues dans une vieille voiture sur les routes de campagnes françaises.



L’homme du Président de Woo Min-Ho,avec Lee Byung-hun, Lee Sung-min, Kwak Do-won, The Jokers, sortie dvd et VOD le 4 novembre 2020.

visuel : Photo officielle du film (c) The Jokers