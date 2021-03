Sortie dvd et VOD : « Antoinette dans les Cévennes », la comédie plus que charmante de Caroline Vignal

Le retour à la nature de Laura Calamy accompagnée d’un âne n’a pas seulement bouleversé le Festival du Film Francophone d’Angoulême. Alors que les César ont plébiscité Antoinette dans les Cévennes avec 8 nominations, une séance de rattrapage est possible en dvd ou VOD chez Diaphana…

La charmante et nonchalante institutrice Antoinette (Laure Calamy) fait le faux-pas de tomber amoureuse du père d’une élève (Benjamin Lavernhe). Alors qu’ils devaient profiter d’une semaine de vacances pour l’épouse et la petite pour faire les amants à Paris, soudainement il s’agit pour le mari volage de suivre la route que l’écrivain Stevenson a faite et vantée en famille dans les Cévennes. Qu’à cela ne tienne, simplement avec cette indication et le bouquin, Antoinette brave le hasard et se lance dans huit jours de randonnée. Où en tout cas sa rencontre la plus marquante pour faire comme Stevenson sera Patrick… l’âne qui l’accompagne !

Comédie charmante, Antoinette dans les Cévennes propose en effet des beaux paysages, une histoire de marche à la recherche de soi, des dialogues ciselés. On aime retrouver Laure Calamy qui devient premier rôle dans son répertoire chéri de maîtresse généreuse et cruche. Et c’est vrai que le film comme l’actrice sont frais et ravissants. Et même plus si affinités : la manière dont le chemin prend en effet la première place et fine et bien amenée et permet à tout un chacun ou chacune de s’identifier et se perdre dans les paysages des Cévennes. Un film à rattraper donc, en dvd ou vod, juste avant ses récompenses aux César.

Antoinette dans les Cévennes, de Caroline Vignal, Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, 1h35, Sortie dvd et vod Diaphana le 2 février 2021.

BONUS du dvd : Le film commenté par Caroline Vignal et Laure Calamy / Sur le tournage du film / Galerie de photos / Bande-annonce

visuel : affiche du film (c) Diaphana