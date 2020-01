César 2020 : les nominations pour le César du court-métrage

Les nominations aux César ont été annoncées ce matin. Petit tour d’horizon des courts-métrages concernés.

Court-métrages d’animation : une prime à la diversité graphique

Les courts-métrages d’animation qui auront la chance de concourir au César du Meilleur film d’animation sont les suivants :

Ce magnifique gâteau !, de Marc James Roels et Emma de Swaef

Je sors acheter des cigarettes, d’Osman Cerfon

La Nuit des sacs plastiques, de Gabriel Harel

Make It Soul, de Jean-Charles Mbotti Malolo

Un choix qui accorde une large part à la diversité des créations graphiques, du noir et blanc et du style volontiers réaliste de La Nuit des sacs plastique aux couleurs franches et pop de Make it soul ou Je sors acheter des cigarettes, en passant par l’animation d’objets de Ce magnifique gâteau. Un regret toutefois : l’exclusion de la superbe animation de sable de Guaxuma, de Nara Marmande.

Courts-métrages de fiction : entre humour et ancrage social

Voici les nomination de la catégorie « Courts-métrages de fiction » :

Beautiful Loser, de Maxime Roy

Pile Poil, de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller

Le Chant d’Ahmed, de Foued Mansour

Chien bleu, de Fanny Liatard

Nefta Football Club, d’Yves Piat

Bien qu’ils soient, eux aussi, relativement divers, ils se rejoignent en grande partie par leur ancrage dans la réalité sociale de ce début de XXIe siècle. C’est bien entendu le cas de Beautiful Loser, qui nous plonge dans le quotidien d’un junky au sevrage difficile, du Chant d’Ahmed, qui se passe dans les bains-douches de Paris, lieu de rencontre de toutes les misères, de Nefta Football Club, entre pauvreté et trafic de drogue ou de Chien bleu, qui mêle misère sociale et affective. La touche d’humour est apportée par Pile poil, qui nous fait vivre avec légèreté la difficile obtention d’un CAP d’esthéticienne par une jeune apprentie. Peut-être peut-on toutefois regretter l’absence d’Odol Gorri, de Charlène Favier, d’Air comprimé, d’Antoine Giorgini, ou du Discours d’acceptation glorieux de Nicolas Chauvin, de Benjamin Crotty.

Visuel : affiche des César