Cannes, hors compétition : « Où est Anne Frank ! », l’animation aux questions essentielles d’Ari Folman

Il a fallu huit ans pour mener à bien ce projet. Ari Folman, le réalisateur de Valse avec Bachir a présenté son adaptation du Journal d’Anne Frank au 74e Festival de Cannes. Une mise en perspective intéressante pour un film qui arbore toutes les couleurs d’un travail pédagogique d’Histoire et de mémoire important.

Une adaptation très personnelle

Après le roman graphique, paru en 2017, le réalisateur de Valse avec Bachir a mis plusieurs années pour réaliser ce projet de film d’animation qui permet d’entrer dans le fameux journal de l’adolescente cachée à Amsterdam. La porte d’entrée dans cette œuvre unique est terrible. C’est celle de Kitty, l’amie imaginaire à qui Anne parle quand elle écrit. Rousse, flamboyante, Kitty n’a pas pu être tenue au courant du drame puisque son amie a cessé d’écrire. L’encre du journal exposé à la maison-musée d’Anne Frank la fait mystérieusement revenir au monde. Réalisant vite que quelque chose de grave s’est passé, Kitty se lance dans une enquête dans l’Europe d’aujourd’hui sur la disparition de son amie…

Qui repose sur un grand travail de recherche

Le trait est superbe. Les couleurs gracieuses. Et l’idée de transformer le Journal en dialogue de femmes à travers les temps permet une entrée par aujourd’hui qui ménage attractivité et fidélité. Ainsi, après 8 ans de travail main dans la main avec le Anne Frank Fonds, si les équipes d’Ari Folman ajoutent des éléments, ce sont des commentaires sur la place d’Anne Frank à Amsterdam aujourd’hui, des extraits plus intimes d’adolescente dure avec sa mère ou en rivalité avec sa sœur, ainsi que les premiers émois amoureux censurés par le père, Otto. Enfin, si Kitty s’enfuit sur des patins le long des canaux d’Amsterdam, ce n’est pas gratuit, son cousin qui lui a survécu a fait Holiday on Ice! Vous l’aurez compris, chaque détail est pensé et mis au service du texte originel et de sa portée…

Un travail de pédagogie et de mémoire

Sa portée, elle, semble plus urgente que jamais aujourd’hui où la concurrence victimaire joue à plein… La question est donc : cette Anne Frank va-t-elle trouver un public d’adolescents et les pousser à lire le journal, un peu comme le film Jojo Rabbit avait pu emballer cette génération qui n’entendra peut-être pas directement les témoignages des survivants ? Alors qu’il a commencé à écrire le film en 2015, en pleine crise des migrants, Ari Folman fait le pari de l’ouverture sur aujourd’hui… Nous restons dubitatifs sur cette inflexion qui part d’une très jolie pensée et d’une analogie puissante mais qui mélange un peu toutes les cartes pour nous détourner totalement de l’émotion que nous devrions avoir à imaginer la vivacité, le talent et tout ce dont Anne Frank a été privée et dont on nous a privés quand on lui a pris la vie à 14 ans. L’intolérable est-il irreprésentable en animation? de nombreux exemples récents comme Josep, Another Day of life et évidemment Valse avec Bachir le prouvent. Il manque peut-être ce mal au ventre face à vie fauchée pour que le film marque autant qu’il l’espère. A voir très prochainement puisque l’impératif Où est Anne Frank! sort le 24 novembre au cinéma.

Où est Anne Frank!, d’Ari Folman, 2021, Belgique, 1h39, Sélection officielle hors compétition. Sortie en France le 24 novembre.

visuel (c) Le Pacte