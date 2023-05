Cannes 2023, Compétition : Le Retour pas convaincant de Catherine Corsini

Précédé d’une réputation sulfureuse, ce long-métrage paraît raconter globalement des choses déjà-vues.

Les vacances d’une mère et de ses deux filles, dont l’une sort tout juste de l’adolescence, en Corse un été. En réalité, Khédidja a été invitée sur l’île par une famille riche chez laquelle elle travaille comme nounou. Et en fait, elle et ses filles sont originaires de Corse, au départ. Khédidja l’a fuie dans le temps pour des raisons familiales mystérieuses.

Ce film de Catherine Corsini peine principalement à rendre intéressants les faits et gestes de ses personnages. Il a beau faire, ses micro-parcours d’identité qui pourraient être intéressants sont parasités par d’autres, plus clichés et moins utiles. On peut ne pas totalement goûter non plus sa propension à rendre certains éléments de façon réaliste à outrance : discussions familiales qui deviennent animées, manière de se parler des deux soeurs au centre de l’intrigue…

Les acteurs font ce qu’ils peuvent, pourtant, en particulier la sensible Suzy Bemba, naturelle, ou Aïssatou Diallo Sagna, très juste dans les blessures qu’elle porte tout du long. On remarque aussi à nouveau Cédric Appietto, et sa force de jeu brute. Mais rien n’y fait, certains protagonistes apparaissent vraiment trop écrits comme des fonctions, et pas assez creusés. Des défauts qui semblent surtout mis en valeur dans les passages du film qui piétinent, qui emmènent ses héros dans des pérégrinations un peu dispensables, où on les suit d’un oeil distrait.

Visuel : Le Retour © Emmylou Mai – Chaz Productions