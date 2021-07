[Cannes 2021, Hors Compétition] « The story of film : A new generation », objet méditatif et ludique

Avec ce travail en forme de réflexion sur les films récents et leurs apports à l’art cinématographique, le documentariste Mark Cousins nous entraîne à sa suite.

Projeté hors compétition dans le cadre du Festival de Cannes 2021, lors de sa toute première journée, The story of film : A new generation constitue un film de montage, tissé d’extraits majoritairement tirés de productions très récentes, avec une voix off effectuant des commentaires. Un film de réflexion en somme, qui s’inscrit en fait à la fin d’un projet au long cours sur l’histoire du cinéma, conduit par le documentariste Mark Cousins, la suite est titrée The Story of Film : An Odyssey.

A l’heure où le cinéma continue à connaître sans cesse des modifications techniques, et où un événement comme l’épidémie de coronavirus l’a obligé un peu à commencer à se réinventer, peut-on faire un bilan des œuvres ayant vraiment, dans les dernières années du XXIe siècle, bouleversé le septième art ? C’est la question que cette réalisation pose, en prenant deux heures quarante pour y répondre. Mark Cousins commence par procéder par genre – comédies récentes « révolutionnaires » à leur manière, films d’action ayant tout tenté… – afin d’inviter son spectateur à le suivre dans sa tentative de réponse. Le procédé choisi est simple, et la voix off tient bien en haleine, par son ton clair et passionné. On apprécie que le réalisateur relie ces films récents à leur impact sur le monde, également.

Le spectre qu’il choisit de couvrir est d’une extrême largeur, allant de La Reine des neiges, le long-métrage d’animation des studios Walt Disney (2013), à En avant jeunesse de Pedro Costa (2006). Et son travail met en valeur les œuvres évoquées, et parvient parfois à en révéler des secrets ou des richesses : ainsi, quand il évoque An Elephant Sitting Still, unique long-métrage réalisé par le chinois Hu Bo, il sélectionne l’une de ses scènes les plus marquantes, et met en scène son commentaire en voix off de manière à mettre en pleine lumière le détail, la seconde la plus marquante de cette splendide et déchirante séquence. Un travail intelligent.

The story of film : A new génération est présenté au Festival de Cannes 2021 hors compétition.

