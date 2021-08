[Cannes 2021, Hors Compétition] Les Héroïques, odyssée pleine de vie où François Créton éblouit

Co-écrit et interprété par François Créton, ce long-métrage fougueux sur un marginal un peu vieillissant face à ses responsabilités emporte.

Les Héroïques est l’histoire de Michel, cinquantenaire qui a beaucoup donné dans l’attitude punk et marginale, mais qui essaye à présent de rester sobre, de travailler, et de s’occuper dans de bonnes conditions de son deuxième fils, encore bébé. À l’écran, l’acteur central du film, François Créton – également coscénariste – ne joue pas Michel : il est lui. Son naturel ébouriffant fait merveille, sa diction et son jeu physique, à fleur de peau et terriblement émouvants et justes à la fois, transportent, l’humanité déchirée qu’il paraît traîner éblouit. Et l’on se questionne aussi sur la part autobiographique de ce scénario. Un côté renforcé par le fait que, dans ce film, le fils de Michel, qui vient beaucoup l’aider, a pour interprète Roméo Créton…

Long-métrage présenté Hors Compétition à Cannes 2021 – qu’on aurait parfaitement pu voir figurer au sein d’Un certain regard aussi, par exemple, du fait de sa forme forte et de son sujet – Les Héroïques vaut au final tout d’abord pour ses interprètes. Tous sont splendides, et donnent une humanité renversante à l’histoire contée, qu’il s’agisse de Clotilde Courau, si juste et incarnée lorsqu’elle explique au père de son enfant qu’il doit se ranger et « grandir », ou de Richard Bohringer, promenant sa silhouette imposante au fil de plans mélancoliques.

Le film a pour réalisateur Maxime Roy, qui cadre les visages des acteurs au plus près, et donne à voir leurs rides, leur fatigue parfois et leur beauté toujours. On ne cherche au final pas de message social au sein de ce récit, mené au fil d’un montage réussi lui aussi – signé par Nicolas Desmaison et Clément Candelara – conduisant avec énergie le protagoniste central d’un lieu à un autre, où l’attendent, à la suite, des responsabilités à affronter. La vie qui emplit les images, et la positivité de tous les personnages, s’accrochant à la vitesse de leurs motos plus qu’au désespoir et se soutenant les uns les autres, suffisent vraiment à transporter, à vivre ce climat d’urgence aux côtés de ces héros au quotidien pas simple, si beaux.

Les Héroïques est présenté au Festival de Cannes 2021 Hors Compétition. Il sortira dans les salles de cinéma françaises le 17 novembre, distribué par Pyramide Distribution.

Visuel 1 : affiche des Héroïques

Visuel 2 : © Pyramide Distribution