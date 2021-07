« Arnaque à Hollywood », De Niro, Freeman et Lee Jones revisitent le LA des années 1970

Le 23 juillet est sorti en même temps en France et aux Etats-Unis en VOD et e-cinema, Arnaque à Hollywood, un film sur le tournage d’un film où De Niro est producteur … Une échappée jouissive dans les coulisses du mythe avec un casting de papys géniaux.

Une arnaque orchestrée par Robert de Niro

Titré bien plus joliment en anglais The comeback trail, Arnaque à Hollywood, de George Gallo met en scène un producteur en fin de course Max Barber (Robert De Niro) et son neveu. Criblés de dettes, notamment vis-à-vis d’un grand mafieux (Morgan Freeman), ils risquent leur vie avec le flop de leur dernier navet. Mais Max refuse de vendre le scénario qu’il a toujours rêvé de produire, et décide plutôt de tenter une énorme arnaque à l’assurance. Il choisit une star de western suicidaire, Duke Montana, (Tommy Lee Jones) et lance le tournage d’un film improbable avec l’intention nette que son acteur principal meure et que cet « accident » éponge ses dettes …

Une joyeuse satire du hollywood des années 1970

Au-delà du casting jouissif où chacun joue son rôle à merveille, De Niro le producteur expansif, Lee Jones la vieille star classe et Freeman le grand méchant féru de cinéma, les gags sont chouettes, les paysages beaux et la satire du Hollywood des années 1970, très agréable. Petit frère du Once upon a Time… de Tarantino, Arnaque à Hollywood est un joli tribut à une industrie qui a su et sait toujours nous fair rêver.

Arnaque à Hollywood, de George Gallo, avec Ribert De Niro, Morgan Freeman et Tommy Lee Jones, Zach Braff, Emile Hirsch, USA, 2020, 1h34. Disponible en e-cinema et vod, notamment sur Canal +. A louer dès 4,99 euros.

