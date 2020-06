Annecy 2020 : une nouvelle sélection de court-métrages

En ce nouveau jour de Festival international du film d’animation d’Annecy en ligne, Voici une sélection toute fraîche de court-métrages issus de la programmation officielle.

Rivages de Sophie RACINE

Dans ce film d’une animation monochrome et vaporeuse, c’est un petit bout de littoral que l’on retrouve au grès du temps. De la légèreté des matins frais aux après-midis animés par les rires des enfants en passant par les soirs de pluie, Rivages est une invitation à la méditation. On se laisse tendrement emporter par nos propres sens rappelés par les sons des plages et de la mer, des arbres frôlés par le vent…

Familie Zilla macht Picknick de Christian Franz SCHMIDT

Une famille de lézards géants décide d’établir leur aire de pic-nique dans une ville du bord de mer. Agacés par les habitants, les autres créatures qui occupent les lieux et les conflits familiaux, ils s’énervent peu à peu et détruisent les alentours. Inventif et drôle, ce Godzilla version familiale se laisse regarder avec un plaisir certain.

No, I Don’t Want to Dance! de Andrea VINCIGUERRA

Dans ce monde paisible de bonshommes rondouilets et colorés, il semble que la danse soit plus dangereuse que l’on ne le pense. Alors qu’ils sont en difficulté, les personnages font des mouvements qui se trouvent mal interprétés et imités par ceux qui les entourent pour donner lieu à des danses, rendant ainsi les incidents terriblement absurdes et trash. Un bijou d’humour irrévérencieux dont les scènes s’enchaînent sur un rythme techno et finissent toutes, sans exception, par la mort. La prochaine fois, dites « no » à la danse.

Friend of a Friend de Zachary ZEZIMA

Dans ce court fortement visuel et poignant, un jeune homme agressé sexuellement décide de séquestrer dans sa cave son agresseur. Après la violence et les inculpations, se sont les mots qui se font une place, puis l’attachement et les souvenirs. Friend of a Friend est un film qui dégage une vraie puissance et qui questionne avec justesse la sexualité, le consentement, l’ambiguïté de ses propres choix…

Visuels : Festival international du film d’animation d’Annecy