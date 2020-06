Annecy 2020 : la sélection des courts du jour

Nouveau jour de festival, nouvelle sélection de court-métrages ! Tous en sélection officielle, ils ont été choisis par Toute la Culture comme de jolis amuse-bouches au festival d’animation d’Annecy 2020.

Hot Flash de Thea HOLLATZ

Avec son animation colorée, Hot flash suit la journée mouvementée d’une présentatrice télé prise de bouffées de chaleur. Tour à tour irrévérencieux et poétique, le film aborde la question du vieillissement et du regard sur son corps changeant à travers les yeux d’une femme. Il touche par sa légèreté à différents aspects de la question, de la honte au désagréable, de l’absurde à l’affrontement.

Carrousel de Jasmine ELSEN

Perle surréaliste et mignonne, Carrousel dévoile un microcosme étrange où tout semble se dérouler selon un ordre très précis. Pourtant, la présence de nouveaux venus dérègle la machine et perturbe une jeune fille qui cherche alors à se replier sur elle même. Mêlant les techniques et les univers visuels, le film entraîne dans une danse légère à la poésie absurde et touchante.

Rebooted de Michael SHANKS

Dans un Holywood imaginaire et nostalgique, Rebooted raconte les aventure d’un squelette animé, ancienne star du grand écran désormais au chômage. Évoluant avec d’autres objets animés dans un univers en prise de vue réelle, le squelette déambule entre les castings et les coins sombres de la ville, jusqu’à ce qu’il découvre que le film pour lequel il a été créé va continuer sans lui, et que son personnage sera désormais remplacé par des effets-spéciaux.

