Almodovar prépare un court-métrage en réponse à Brokeback Moutain

Le célèbre réalisateur espagnol prépare son second court-métrage en langue anglaise, et pas n’importe lequel ! Il déclare lors d’un entretien pour Indiewire vouloir proposer une « réponse » au populaire Secret de Brokeback Moutain (Ang Lee, 2005).

Almodovar : libre avant tout

Brokeback Mountain, histoire d’amour gay, tragique et secrète entre deux cow-boys (Jake Gyllenhaal et Heath Ledger) avait créé la surprise à sa sortie. Le film a été un succès économique (180 millions de dollars de recette pour 14 millions de budget) et critique (3 Oscars remportés). Almodovar avait d’ailleurs été approché par Hollywood pour se charger de la réalisation du long-métrage mais avait refusé « Je ne croyais pas qu’il me laisserait une liberté complète et l’indépendance pour faire ce que je voulais […] Personne ne me l’avait dit explicitement, ils me disaient ‘fais ce que tu veux !’, mais je savais qu’il y avait des limites« .

En effet, le cinéaste espagnol, n’est pas un grand fan des studios états-uniens, qui selon lui briment les artistes « Hollywood veut faire venir des talents extérieurs, mais ils ne les laissent pas toujours faire ce qu’ils veulent ». Pour le cas de Brokeback Moutain, c’était d’autant plus gênant pour lui que le film traite tout particulièrement de sensualité et de sexualité « C’était une relation physique. […] C’est bestial, et pour moi c’était impossible d’avoir cette bestialité dans ce film parce que c’était un film hollywoodien. Tu ne pouvais pas faire coucher ensemble ces deux gars tout le temps.« . Avec sa « réponse » filmique, Strange Way of Life, Almodovar compte bien se ré-approprier cette thématique et mettre en avant les corps, objets qui traversent son travail.

Un glissement vers le cinéma américain ?

Cependant, pour ce remake, Almodovar s’entoure de deux stars d’Hollywood, Pedro Pascal (The Mandalorian, 2019) et Ethan Hawke (The Northman, 2022). Respectivement shérif et bandit, les deux hommes devront traverser le désert pour se retrouver vingt-cinq ans après une séparation brutale, et s’adonner ainsi à une confrontation (charnelle ?).

Dans une filmographie prolifique presque entièrement espagnole, ce sera son second film en langue anglaise après, La voix humaine (2020), avec Tilda Swindon, inspiré de l’œuvre de Jean Cocteau. Mais ce ne sera pas le dernier, puisque le réalisateur avait aussi annoncé en mars dernier qu’il travaillait sur une adaptation d’un recueil de nouvelles de Lucia Berlin, A Manual for Cleaning Woman, en langue anglaise, avec notamment l’actrice Cate Blanchett en tête d’affiche. Le cinéaste serait-il en train de craquer petit à petit pour les stars hollywoodiennes ?

Dans tous les cas, on attend avec impatience ce court-métrage dont le tournage débutera fin août dans le désert du sud de l’Espagne, puisque le réalisateur semble vouloir rester fidèle à lui-même « Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Attendez vous à ce que ça me ressemble surtout. »