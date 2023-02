“Le marchand de sable” : un thriller ambitieux

Pour son nouveau film, Le marchand de sable, Steve Achiepo le réalisateur interroge dans un thriller haletant les conditions d’accès au logement en France. Un film complexe et envoûtant.

Un thriller intelligent

Dès la scène d’ouverture les enjeux sont clairs : dans une réalisation parfaitement maîtrisée, Steve Achiepo nous balade à travers les aspirations de ses nombreux personnages. Le protagoniste, Djo, séparé de son ex-compagne (Ophélie Bau) depuis peu vit chez sa mère. Mais, il n’est pas le seul : la famille héberge d’autres membres qui fuient la Côte d’Ivoire après la crise de 2011. Naïf ou désillusionné, Djo va se laisser happer par les marchands de sommeil.

En abordant le thème de l’accès au logement et du racisme structurel sous le prisme du thriller, Steve Achiepo se met au défi d’une réalisation complexe. Mais le défi est relevé haut la main : sombre, angoissant, torturé, le film fait écho au parcours des personnages. De l’exil de la crise ivoirienne au racisme systémique français, les trajectoires s’imbriquent les unes dans les autres et se font écho. S’inspirant du cinéma New-Yorkais des années 70, on retrouve chez le cinéaste quelque chose de très froid (jusque dans les bruits et les images métalliques), plus abrupt et moins naturaliste que les films de genre sociaux européen.

Entre mafia et film social

En effet, Steve Achiepo refuse le manichéisme. En racontant l’histoire du côté des marchands de sommeil, il évite le misérabilisme et navigue entre une histoire de mafia et un film social. Les mensonges flottent entre les personnages (entre Djo et sa mère, entre Djo et sa compagne, entre Djo et sa fille). Les non-dits structurent les relations. Et par la maîtrise de tous ces éléments, le film devient magnétique et envoûtant.

La simplicité, Steve Achiepo la refuse dans la forme mais aussi dans le choix de ses acteurs. Ayant à coeur de mettre en scène des acteurs noirs de tout horizon, le casting comporte à la fois Aïssa Maïga ou Benoît Magimel, tout droit venu des drames français incarnant deux personnages antagonistes et complexes, mais aussi des acteurs comme Moussa Mansaly (Vie Scolaire) et Mariama Gueye (Drôle). leur laissant une grande liberté dans l’interprétation, notamment en laissant place à l’improvisation, ils offrent tous une performance riche, donnant vie à une thriller français ambitieux !

En salle le mercredi 15 janvier.

Visuel : images du film.