« Le défi du champion » : plongée dans la vie d’un jeune footballer par Leonardo d’Agostini

Intitulé Il campione en italien, Le défi du champion est le premier film de Leonardo d’Agostini, sacré meilleur premier film au Festival de Villerupt et nominé deux fois aux David Di Donatello italiens. Il est en salles en France le 5 août.

Un jeune footballer de l’AS Roma connaît le succès fou mais n’arrête pas de se faire remarquer par ses frasques immatures. Orphelin de mère et doté d’un père profiteur et de potes pique-assiettes, il se met en danger… Pour faire rentrer « Le Champion » dans le rang, son club exige qu’il passe le bac et lui organise la compagnie d’une chaperon – précepteur, qui est aussi fauché et déprimé que son disciple est riche et vivant… Le choc des deux mondes ouvre sur une relation tendre et une comédie goûteuse.

Produit par Matteo Rovere et Sydney Sibilia, Le défi du champion est un film rythmé, pop, et enlevé où le duo d’acteur sublime les moments un peu plus attendus du scénario. Stefano Accorsi (Romanzo Criminale, Tous les Soleils...) est très juste et Andrea Carpezano crève l’écran sous sa drôle de coupe de cheveux. Un film familial, en italien et tout grand public.





Le défi du champion, de Leonardo d’Agostini, avec Stefano ACCORSI et Andrea CARPENZANO, Italie, 1h46, sortie française le 5 aout 2020.

visuel : affiche (c) Destiny Films