« Ici je vais pas mourir » : immersion dans un centre de shoot par Cécile Dumas et Edie Laconi

Présenté au Cinéma du Réel en 2019, le documentaire Ici je vais pas mourir de Cécile Dumas et Edie Laconi nous immerge dans une journée « classique » dans une salle de consommation à moindre risque.

Vies quotidiennes et terribles

Les usagers de ce centre parlent aux deux documentaristes. Alors qu’en France au moment de la réalisation du film, il n’y a que deux salles de consommation à moindre risque, une à Paris et une à Strasbourg et qu’une étude de 2010 de l’Inserm a montré qu’un tel dispositif réduit les risques de santé pour les usagers de drogues, on en apprend plus sur ceux et celles qui achètent leurs doses d’héroïne, de crack ou de coke la peur au ventre et qui viennent trouver un lieu sûr et calme pour les prendre. Ils racontent la rue, leurs parcours, les années d »addiction, leur les années sans et aussi les autres aides qu’ils viennent chercher dans cette salle : les adresses d’aide à l’hébergement, de douches publiques ou les rendez-vous médicaux. Ils racontent aussi un peu leurs familles et leurs regrets.

Des témoignages importants

Le film n’impose pas de faits, il se concentre avec beaucoup de pudeur sur les témoignages des usagers de la salle de consommation à moindre risque. On entend le travail fait en amont, le lien créé par les réalisateurs à ces témoins. On entend aussi toutes sortes de choses parmi lesquelles : la peur de mourir dans le caniveau, l’envie de s’en sortir et aussi la gratitude de trouver un lieu sûr dans une vie faites de luttes contre soi-même et les autres.

Un documentaire dense, âpre, touchant et vraiment important pour défendre une cause juste.

Cécile Dumas et Edie Laconi, Ici je vais pas mourir, France 70 minutes, en salles le 20 octobre 2021. A Paris, le film se donne ce week-end les 23 et 24 octobre à 11h25, au Saint-André-des-arts.

visuel : affiche (c) Look at Science