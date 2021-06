« Douce France » : des lycéens enquêtent sur le projet Europacity

Ce mercredi 16 juin sort sur grand écran un documentaire remarqué de Geoffrey Couanon. Douce France suit quatre lycéens de Saine-Saint Denis dans l’enquête de fond qu’ils mènent pour savoir si le projet d’hyper-hyper centre commercial qui se profile pour leur ville peut leur être favorable…

Europacity est un mégaprojet pour l’instant repoussé qui prévoit plus de 3 milliards d’investissements privés pour construire un immense complexe commercial de 80 hectares dans le Triangle de Gonesse… Trois lycéens locaux Amina, Sami et Jennyfer mènent une enquête pour savoir si ce projet est bon pour eux et leur territoire.

Une enquête inédite

Avec pour force première son regard acéré sur les paysages urbains de Seine-Saint-Denis et une façon jamais enfermante de filmer les jeunes de 17 ans, Douce France propose l’angle très original de laisser la parole et surtout le questionnement à ces jeunes, avec leurs prismes et leurs personnalités.

Le message politique l’emporte

Cette liberté sauvage n’a qu’un temps. Si l’on voit bien une de leur prof engagée pour le projet d’Europacity, le parcours des jeunes est très fléché avec quelques passages glorieux par l’Assemblée Nationale ou le grand centre commercial voisin, mais surtout avec des copinages et du bêchage en compagnie des agriculteurs prêts à défendre bec et ongle une terre et une nature que le projet met en danger. Et l’on voit les petits qui n’avaient jamais même imaginé s’intéresser aux légumes rêver que la vérité et l’avenir vienne de la terre justement et éthiquement travaillée.

Le générique finit de faire basculer toute l’enquête vers le message politique explicite et l’on perd malheureusement en route l’indépendance des trois personnages si vivants et si curieux… La réalisation, elle, ne démérite pas. Mais sur le fond, l’impression de manipulation déçoit quand on nous avait annoncé l’inverse…

Douce France, de Geoffrey Couanon, 1h35, sortie le 16 juin 2021.

