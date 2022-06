« All eyes off me » d’Hadas Ben Aroya : jeunes gens en quête de sens

En salles le 8 juin, le film de l’israélienne Hadas Ben Aroya, All eyes off me, fait le portrait de quatre personnes en quête de sensations et de sens.

Quadrilatère amoureux en 3 actes

Dans une fête assez glamour et pleine de jeunes branchés, Danny veut annoncer à Max qu’elle attend un enfant de lui. Dans un appartement calme, au milieu d’un après-midi qui ressemble à de l’école buissonnière, Max expérimente d’aller au-delà de certaines frontières sexuelles avec sa copine, Avishag. Et l’on retrouve cette dernière désœuvrée qui garde et promène des chiens en ville pour gagner sa vie. Elle noue une relation forte avec l’un de ses clients : âgé, timide et vierge, Dror a aussi quelque chose de rassurant.

Quête de sensations et de sens

Avec une mise en scène puissante et travaillée, ainsi qu’une manière presque années 1970 de mettre les corps et le sexe dans un état de majesté dérangeante, Hadas Ben Aroya nous fait réfléchir avec ses personnages un peu perdus et en quête de sensations pour donner du sens à leur existence. A contre-courant d’un monde où le consentement et les contrats lucides et raisonnés sont au cœur de notre rapport au sexe, le film présente des personnages débordés par leurs pulsions et surtout leur quête pour surmonter un vertige existentiel que la chair vient soigner. Une œuvre parachutée du passée donc, mais qui fait d’autant mieux réfléchir à notre présent.

All eyes off me d’Hadas Ben Aroya, avec Elisheva Weil, Leib Lev Lenin, Yoav Hait, Israël, 2021, 1h30. Sortie française le 8 juin 2022.

All eyes off me – Bande-annonce from Wayna Pitch on Vimeo.

visuel(c) affiche