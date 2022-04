75e Festival de Cannes : le jury de la Compétition présidé par Vincent Lindon

Plus tardivement que lors des éditions de ces dernières années, le Festival de Cannes a dévoilé le Président de son jury chargé de décerner la Palme d’or en 2022, et les huit autres personnes qui vont l’entourer.

La soixante-quinzième édition du Festival de Cannes se précise : son affiche est désormais complétée par la programmation, dans le cadre d’Un certain regard et en tant que film d’Ouverture de cette dernière section, de Tirailleurs, co-produit et interprété par Omar Sy, réalisé par Mathieu Vadepied et consacré aux héros sénégalais de la Première Guerre mondiale. Le long-métrage réalisé par Jasmine Trinca Marcel !, histoire d’une jeune femme se battant avec un chien pour obtenir toute l’affection de sa mère, a également rejoint le programme : il sera montré Hors Compétition dans le cadre d’une séance spéciale.

Une question restait en suspens : qui sera le Président du jury chargé de décerner la Palme d’or en cette année 2022 ? On sait à présent qu’il s’agit de l’acteur français Vincent Lindon. Le Festival a donc fait le choix, comme en 2018 avec Cate Blanchett, de convoquer un interprète et non un réalisateur pour présider ce jury à la mission ardue : l’équipe de la manifestation rappelle également au passage que ce sont en grande partie les éditions-anniversaires qui ont pu connaître un Président ou une Présidente du jury français(e), telle Isabelle Adjani en 1997, pour la cinquantième année. On se rappellera d’autre part, qu’au cours de ces dernières années, Vincent Lindon a su offrir de très grandes prestations, au sein de films présentés en Compétition à Cannes : il fut littéralement habité et incandescent dans la peau de Rodin – même si l’ajout des sous-titres fut au final très bénéfique au film, en salles – et particulièrement puissant et vrai dans son interprétation de Laurent Amédéo dans En guerre de Stéphane Brizé, dont la projection fut couronnée par vingt minutes d’applaudissements.

Autour de lui figurent donc au final le réalisateur norvégien Joachim Trier, particulièrement prisé par les cinéphiles, le réalisateur américain Jeff Nichols, qui a su convaincre « grand public » comme amateurs de productions ultra pointues au bout du compte, le réalisateur iranien Asghar Farhadi, applaudi par beaucoup de monde pour quasiment chacune de ses œuvres – sauf son film « international » Everybody knows – ou le réalisateur français Ladj Ly, signataire des Misérables et présent cette année malgré des démêlés financiers, qui n’ont cependant pas débouché sur une condamnation en justice.

Un jury où s’illustrent aussi quatre actrices : la suédoise Noomi Rapace, alias Lisbeth Salander dans les premières adaptations du cycle de romans Millenium en films, l’anglo-américaine Rebecca Hall, remarquée dans Vicky Cristina Barcelona ou My Wonder Women et également aux commandes de Clair-obscur, film sorti sur Netflix en France, l’indienne Deepika Padukone, très active dans les productions de Bollywood, et l’italienne Jasmine Trinca, très remarquée dans La Chambre du fils puis dans Fortunata ou Euforia.

L’an dernier, à l’issue de l’édition 2021, Vincent Lindon concluait l’ultime plan du film palmé, Titane, en tenant un minuscule être d’un nouveau genre, hybride, dans ses bras : on souhaite que la Palme d’or que remettra le jury qu’il préside, lors de la cérémonie de clôture du 28 mai – retransmise par France Télévisions et Brut – soit de la même trempe. Tout en pouvant parfaitement aussi se révéler, en même temps, assez politique ou engagée.

*

Visuel : Vincent Lindon dans En guerre © Nord Ouest Films