4 questions à Quentin Delcourt, directeur général du Festival Pluriel.les

Ce lundi 6 mars marque le coup d’envoi du Festival Pluriel.les qui se tient au Majestic Compiègne jusqu’au 12 mars prochain. Depuis 2018, ce festival met à l’honneur l’inclusion des femmes dans le cinéma international contemporain. Le format du festival reste le même : une compétition officielle internationale de longs-métrages avec son jury, une compétition officielle Emergence francophone avec son jury (premiers longs-métrages, documentaires et courts métrages), des avant-premières exceptionnelles et bien d’autres événements de partage culturel et artistique. Plus de 78 invités dont 23 équipes de films seront présentes. Parmi ceux-ci : Hassan Nazer, Nadira Murray, Romane Bohringer, Ladj Ly, Alexandra Lamy et bien d’autres…

À l’occasion du lancement de la sixième édition du Festival Pluriel.les, Toute la culture a posé quatre questions à Quentin Delcourt, directeur général du festival.

Toute la culture : Quelles sont les nouveautés de cette sixième édition ?

Quentin Delcourt : Cette année, nous proposons “un focus” spécial sur l’Iran avec un tapis rouge en ouverture du festival qui est dédié au peuple iranien qui lutte chaque jour pour plus de liberté, avec un gouvernement assez répressif qui n’hésite pas à tuer ses citoyens. On aura la présence de réalisateurs et réalisatrices iraniens. Il y aura aussi des tables rondes gratuites le vendredi 10 mars. Elles vont porter sur la culture, la politique, les réseaux sociaux et les médias. Ce seront des échanges sympas. Il y aura bien évidemment des compétitions de films, car le but d’un festival de cinéma, c’est avant tout de regarder des films en exclusivité. Trente-cinq films seront projetés. Ce ne sont que des avant-premières internationales et françaises.

Comment ont été sélectionnés les films ?

Nous avons reçu plein de films de la part des distributeurs, des producteurs etc. Nous les avons regardés et on a fait une sélection au fur et à mesure. Malheureusement, on ne pourra pas les diffuser tous. Il y a des choix à faire. Cette année, il y aura vingt-trois équipes de films qui seront présentes. Nous allons recevoir Alexandra Lamy, Mounia Meddour, Julie Gayet et aussi Kim Chapiron qui vient présenter Le jeune imam en avant-première internationale. C’est un film produit par Ladj Ly et Toufik Ayadi qui vient de gagner un César pour Saint Omer. On en est très contents, car c’est un festival familial. Il a aussi un côté glamour, mais est ouvert à tous. C’est aussi un festival de la société tout court.

Parmi tous ces films qui seront projetés, avez-vous un ou plusieurs coups de cœur ?

Oui. C’est difficile pour moi de donner mes coups de cœur parce que je les aime vraiment beaucoup. J’ai beaucoup aimé le film de Mounia Meddour, Houria. C’est un film qui met en scène des femmes en Algérie dont l’une est victime d’une agression. Bien évidemment, j’ai aussi aimé le film d’ouverture, Winners d’Hassan Nazer. C’est un réalisateur iranien. Son film est un véritable hommage au cinéma puisque l’on voit une statuette d’Oscar qui doit être remise à un réalisateur iranien qui l’a reçu. Mais dès que l’Oscar arrive dans le pays, il est perdu. C’est un petit garçon qui travaille dans une déchetterie et qui adore le cinéma qui finit par le trouver. Il ne sait pas ce qu’est une statuette. Tout le pays se met à chercher l’Oscar et ce garçon va réussir à le remettre à son propriétaire. C’est un film très émouvant. Il sera diffusé ce lundi 6 mars en ouverture du festival.

Pouvez-vous nous parler de l’exposition les “Super-Héroïnes Marvel” qui sera présentée dans le hall du cinéma Majestic Compiègne ce mercredi 8 mars ?

C’est une exposition en lien avec Panini. Pour l’occasion, des séances de films Marvel seront présentées par Alex Goude. On aura un tapis rouge spécial sur les Super-Héroïnes Marvel. C’est une collection de six nouvelles BD du groupe Marvel. Elles seront disponibles en exclusivité le 8 mars à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Image en une : Site Festival Pluriel.les

Site officiel du festival : https://festivalplurielles.com/