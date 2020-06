Vernissages et réouvertures des Musées de la semaine du 18 juin 2020

Le paysage culturel retrouve toujours plus de sa diversité, les musées rouvrent les uns après les autres et les galeries vous invitent. Voici les réouvertures de la semaine.

Musées

Le MADD de bordeaux

Le musée rouvre ses portes le 20 juin, les entrées et les visites commentées sont gratuites jusqu’au 31 août. Le musée des arts décoratif et du design vous propose « Playground, le design des sneakers », l’exposition à lieu jusqu’au 3 janvier. Avec plus de 600 paires, films, documents d’archives, photos et témoignages, l’exposition présente toutes les facettes de cet objet iconique, de son succès auprès des breakdancers new-yorkais aux recherches technologiques de pointe qu’il suscite. Différentes mesures de précaution sont mise en place pour une visite en sécurité. Le nombre de visiteurs étant réduit il vous est conseillez de réserver votre visite par mail ([email protected]) ou par téléphone (05 56 10 14 00) du lundi au vendredi de 9h à 18h. .

Musée de la Grande Guerre – Meaux

Réouverture du Musée de la Grande Guerre de Meaux depuis le 13 juin. Toutes les expositions sont ouvertes au public sous conditions sanitaires (disponible ici). Parmi les expositions proposées : une installation en hommage aux soldats coloniaux, Portraits des dernier témoins et Requiem pour Barthélemy regroupant les dessins et peinture de Henry Landier.

Musée de l’armée

Le musée de l’armée rouvrent ces espaces à partir du 27 juin. Une occasion pour (re)découvrir ses collections et déambuler à travers le site des Invalides. Le site des Invalides, le Dôme des Invalides et le parcours chronologique présentant les collections du XIIIe siècle jusqu’à la mort du général de Gaulle seront ouverts au public.Toutes les mesures de protection seront mises en place pour garantir un confort de visite.

Musée de l’Ordre de la Libération

Dans le cadre de « l’année De Gaulle », le musée de l’Ordre de la Libération, aux Invalides, proposera une exposition qui s’interroge sur le « mystère de l’engagement. » L’exposition 1940! Paroles de rebelles! qui auras lieu du 17 août 2020 au 3 janvier 2021 mettra en lumière ce processus et donnera la parole « directe » à ces pionniers de la Résistance grâce à de nombreux témoignages écrits, enregistrés et filmés, et pour la plupart inédits.

MAD (musée des arts décoratif)

Ouverture de l’exposition Le dessins sans réserve au MAD le 23 juin. L’exposition dévoile des chefs-d’oeuvre de notre fonds de dessins (Le Brun, Watteau, Fragonard, Degas, Rodin…) et les récentes découvertes. Elle réunie des dessins d’architecture, de design, de joaillerie et de mode … Plus d’information ici.

Galeries

Galerie Depardieu

L’exposition Les Effrontés à la galerie Depardieu présentera le travail de Agnès Jennepin. Les Effrontées sont des portraits de femmes d’exception qui se sont inscrites dans leur temps par leur travail et leur vision du monde, chacune dans sa spécialité.

Studio Boissière- Montreuil

Une exposition vente à Montreuil consacrée à l’Art contemporain sous influence Haïtienne à lieux dans un ancien studio photo. Le Studio Boissière, reconverti en Laboratoire d’Art pour la promotion d’artistes issus des migrations. L’exposition réunira sculptures, peintures, photographies, installations et vidéos de 26 artistes contemporains du 17 juin au 17 juillet et sera ponctuée de mercredis à thèmes : performance, musique, littérature et cinéma avec de nombreux invités.

Ventes

Cornette de saint-Cyr

Le premier juillet prochain, la Cornette de Saint- Cyr organise une grande vente Sonia Delaunay qui regroupe 88 dessins inédits de l’artiste issus de la succession Jacques Damase estimés entre 400 et 3000 euros. La seconde partie de la vente sera consacrée à l’art impressionniste et moderne avec des œuvres rares de Matisse, Bonnard, Foujita, Henry-Ossawa Tanner ou encore Buffet. Les œuvres seront exposées du 23 au 30 juin à la maison de ventes. Le catalogue est téléchargeable ici.

Le crédit municipal de Paris

Le crédit municipal de Paris organise une vente le 30 juin et le 1 er juillet 2020, principalement sur Interencheres. La présence en salle est possible dans la limite des places disponibles, sur inscription uniquement (ouverture des inscriptions une semaine avant la vente.). La maison de vente présente plus de 160 oeuvres,tableaux, sculptures, dessins, gravures et objets d’art de Rembrandt à Soulages.Le catalogue est disponible sur leur site internet.

Sotheby’s

La maison de vente Sotheby’s organise elle aussi une vente. Les enchères commencent dans 5 jours, soit le 23 juin. Des tableaux, des sculptures et des dessins produits entre 1300 et 1900. Le catalogue est disponible ici.

En ligne

Galerie Rive gauche – Art Basel

Pour cette nouvelle édition d’Art Basel la galerie Rive gauche propose une sélection de l’Ecole de Paris des années 50: Mathieu, Poliakoff, Soulages, Riopelle, Vieira Da Silva, et Zao Wou-ki. L’exposition intitulée Online NOT only ! présentée du 19 au 26 juin 2020 aura lieu en ligne par un système de viewing room mais aussi « en vrai » à la galerie rive gauche dans le 6e à Paris du vendredi 19 juin 2020 à 13h00 au vendredi 26 juin 2020 à 13h00.

Visuel: © Affiche galerie Rive gauche – Online NOT only! (Pierre Soulage – Peinture 92 X 65 cm, 1955 – Huile sur toile)