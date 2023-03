Drawing Now, dessin, féminisme et bande dessinée

Pour sa 16ème édition, la Drawing Now Art Fair regroupe 73 galeries au Carreau du Temple pour un panorama du dessin contemporain.

Cette année encore, c’est une jeune femme qui reçoit le Prix Drawing Now. L’artiste franco-américaine Suzanne Husky, représentée par la Galerie Alain Gutharc, bénéficiera d’une dotation de 5000€, plus 10 000€ pour la production d’une exposition au Drawing Lab l’année prochaine et l’édition d’un catalogue monographique. Les œuvres présentées pendant le salon sont à son image : fortement engagées. Ecoféministe, anti-capitaliste et anti-patriarcale, elle milite pour une alliance entre humain et nature en utilisant sans distinction art et artisanat. On connait en effet ses céramiques et ses tapisseries, et nous découvrons ici des aquarelles, dont une série sur les personnalités politiques plantant un arbre. En regard, sur un grand format un castor travaille à couper un arbre contenant le vivant dans ses branches, soulignant ainsi l’hypocrisie du geste politique.

Cette édition de Drawing Now met à l’honneur le regard féminin sur le dessin. En effet, une trentaine d’artistes femmes sont mises en lumière dans les focus ou des duo shows par les galeries, comme Stella Sujin chez backslash avec ses aquarelles qui questionnent la représentation normée de la femme, Tina Berning à la Schönfeld Gallery qui associe aquarelle et collage pour parler de la représentation du corps, ou encore Gabriela Albergaria et ses portraits d’arbres et de forêts à la Galerie LMNO. De plus, en partenariat avec le FRAC Picardie, l’exposition Le prisme du féminin : machines, ovocytes, fils, potions est à découvrir au niveau -1 du salon. Au travers du travail d’une vingtaine d’artistes, majoritairement des femmes, on explore l’évolution d’une discipline autrefois considérée comme réservée aux femmes car moins sérieuse et plus ornementale que d’autres formes d’art.

Si chaque année le salon présente des artistes de bande dessinée, ils bénéficient cette année d’une mise en avant particulière. Si certaines galeries, comme la Galerie Barbier avec Elene Usdine exposent des planches originales, beaucoup montrent des dessins non liés à des albums, soulignant ainsi la fluidité de leur pratique. On notera la galerie de personnages de Julie Doucet chez Anne Barrault, les expérimentations très grand format de Cyril Pedrosa à la Galerie Miyu, ou les magnifiques aquarelles d’Icinori à la Galerie Martel, où on peut également admirer les dessins de Lorenzo Mattotti et Miles Hyman.

Au sein du salon, un nouveau parcours intitulé Parallaxe a été imaginé pour proposer un point de vue différent sur des œuvres remarquables dans leur technique, leur discours ou leur lien à l’histoire, qui auraient pu passer inaperçu. Les œuvres apportent un nouvel éclairage sur un courant historique, explorent d’autres façons d’utiliser des techniques traditionnelles ou encore intègrent d’autres techniques dans le dessin. Ainsi, ce décalage dans le regard permet-il une mise en contexte différente du passé et une nouvelle lecture du dessin contemporain.

Comme chaque année, le salon sera complété de talks autour du féminisme avec des artistes et des professionnels de l’art, retransmis sur la chaine Youtube de Drawing Now. De plus, trois performances des artistes Stella Geppert, Elika Hedayat et Wura-Natasha Ogunji se dérouleront pendant le salon. Un partenariat a également été mis en place avec le Salon du dessin qui se tient au Palais Brongniart aux mêmes dates et ouvre Le Printemps du dessin qui célèbre jusqu’en juin le dessin dans toute la France.

Avec cette édition riche et dense la Drawing Naw Art Fair nous prouve encore une fois que le dessin contemporain n’a rien à envier aux autres formes d’art. À vos crayons !

Drawing Now Art Fair

Du 23 au 26 mars 2023

Le Carreau du Temple – Paris

Visuels : 1- Suzanne Husky, Sans titre, 2022, aquarelle sur papier, 76 x 57 cm, courtesy Suzanne Husky et Galerie Alain Gutharc / 2- Elene Usdin, Planche originale Nightmare Motel, 2022. Aquarelle et gouache sur papier, 30,5 x 40,5 cm © Elene Usdin / 3- Stella Sujin, La Sorcière, 2021, aquarelle sur papier, 31 x 23 cm, courtesy de l’artiste et de backslash, Paris / 4- Tina Berning, 11_14_22 Brace, 2022, acryliques, aquarelle et fil sur papier, 106 x 78 cm, courtesy Schönfeld Gallery / 5- Gabriela Albergaria, Forêt de Soignes, 11.05.50, 2022, impression jet d’encre sur tissu, crayon de couleur sur papier, 77 x 100 cm © Philippe Degobert