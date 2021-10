Aaaahhh!!! Le grand retour de Paris Internationale

Après une édition 2020 alternative dans un supermarché vacant, la foire d’art contemporain Paris Internationale revient cette année à son format d’origine. Elle accueille du 20 au 24 octobre un trentaine de galeries internationales dans un magnifique immeuble datant du XIXe siècle, rue Victor Hugo, en plein coeur du 16ème arrondissement.

Paris Internationale, la foire à ne plus manquer

Dans l’offre culturelle polymorphe qui s’empare de Paris pendant la semaine de la FIAC, Paris Internationale s’impose depuis sept ans comme l’événement incontournable pour les amateurs d’art – très – contemporain. En offrant à la fois une sélection internationale assez pointue et en donnant une nouvelle forme au modèle de la « foire », à la fois plus intimiste et plus radicale, elle ne cesse de montrer une nouvelle voie pour le marché et pour l’appréhension des événements commerciaux. Cette détermination est sans aucun doute portée par les organisateurs, mais également par des galeries engagées que vous avez peut-être croisées récemment cette année à Art-o-rama à Marseille, à Liste ou durant la première édition de la foire Palai qui s’est tenue cet été à Lecce dans les Pouilles.

Peintures, céramiques contemporaines et oeuvres textiles

Cette année encore, la sélection est éclectique et permet de découvrir un large champ de la création contemporaine. La peinture y est encore très présente, mais on notera également un véritable engouement pour la céramique et les oeuvres textiles de plus en plus appréciées. Beaucoup de petites pépites, dont les prix restent encore abordables pour ceux et celles qui aimeraient se lancer dans l’acquisition d’oeuvres d’art.

Parmi les pièces qui ont retenu notre attention,

Les tabourets en céramiques de Molly McDonald chez Lefebvre&fils (France)

L’installation de Eva Löfdahl chez Veda (Italie)

Les peintures de Kinke Kooi chez Lucas Hirsch (Allemagne)

L’installation graphique ‘A PSYCHEDELIC VOYAGER OF INOMOXO’ de l’artiste Silvana Pestana chez Ginsberg (Pérou)

Les installations textiles de Josh Faught chez Kendall Koppe (Ecosse)

Les peintures de Hayedeh Ayazi chez Delgosha (Iran)

Les sculptures mixmedia de Jakob Lena Knebl chez Georg Kargl Fine Arts (Autriche)

Les céramiques de Michael Portnoy chez Wilfried Lentz (Pays Bas)

Des espaces propices à différentes formes de curation

Il est intéressant de voir que certaines galeries ont adapté curation et sélection des oeuvres en fonction de l’espace d’exposition qui leur avait été attribué. Le stand de la galerie von ammon co (Washington DC) nous plonge dans la pénombre et nous permet une expérience particulière avec les oeuvres vidéos et installations d’Alex Bag et les peintures hyperréalistes Tony Hope. Un stand dans lequel nous pourrions passer un long moment à disséquer les installations, à nous attarder sur les oeuvres vidéos et à essayer de capter toute l’essence des peintures.

Sur un tout autre modèle, la galerie Blitz (Malte) expose les oeuvres de Pierre Portelli et d’Alexandra Pace, dans un espace cuisine. Une pièce qui pendant les périodes de confinement a pris une place centrale dans la vie quotidienne, entre nutrition, repos et échange. La curatrice Sara Dolfi Agostini se sert de cette cuisine pour faire le parallèle entre l’ambivalence entre l’espace naturel désiré, mais parfois craint, et l’espace clos souvent aseptisé dans lequel nos références à la nature sont modifiées, et souvent superficielles.

Avec des talents venus du monde entier, cette septième édition de Paris Internationale nous propose de nouveau une belle escale artistique à faire durant cette semaine de l’art parisienne.

Photo de une : copyright Paris International