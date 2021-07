Salo, le salon du dessin érotique

La neuvième édition du salon Salo qui vient de se tenir à Ménilmontant présentait plus d’une centaine d’œuvres, pour la plupart, comme annoncé, des dessins à caractère plus ou moins érotiques mais aussi des photos et, parmi celles-ci, deux beaux tirages de et avec Aureline Roy.

De l’art et du cochon

Au moment où une radio publique consacre un feuilleton estival à Mussolini, incarné de manière ambiguë par un comédien à l’accent appuyé et où est évoquée la République de Saló, que Pasolini associa arbitrairement au sadisme, le fondateur du salon Salo, Laurent Quénéhen, se réfère plutôt au mot russe qui désigne « le gras du cochon ». Il joue sur les mots et sur les deux tableaux, rendant hommage à son grand-père qui avait mis à sa disposition son grand laboratoire de charcuterie de Romainville pour y présenter son premier événement artistique sous la houlette de Salaisons. Romainville nous ramène aux Romains mais aussi aux Roms, où nous eûmes en 1993 le plaisir de rencontrer le poète Matéo Maximoff.

Toutes les techniques, tous les formats, tous les supports sont permis dans l’espace où l’événement a pour le moment migré. La sélection est de de qualité bien qu’elle écarte pratiquement toute forme d’abstraction. Les clichés en général et ceux de l’art photographique sont, naturellement, présents. Les artistes, individuellement ou plus souvent qu’à leur tour en couple, comme par hasard, en jouent. Si on se focalise sur l’art de Nicéphore Niépce, on peut dire qu’ils se mettent volontiers en scène, et sur leur trente-et-un en l’occurrence en se dénudant, y jouent les starlettes, comme la môme de la chanson de Jean Ferrat. À propos de chanson, on note la présence dans la sélection d’Eugénie, la petite-fille de Prévert.

Photo-mateurs

Parmi les tirages exhibés, certains ont immédiatement retenu notre attention, plus que d’autres. Les quatre vues en noir et blanc du visage encore dans son rêve éveillé de Wenjue Zhang, dernier nom de la liste alphabétique des auteurs mais premier que nous sortons du lot émeuvent par leur simplicité, présentent l’ensommeillée en de gros plans légèrement floutés, mise à nue, non encore démaquillée. Hannibal Volkoff y va franco de porc avec le duo de top modèles mâles Joakim et Franck, l’un avec une aiguille dans son zoreille et l’autre une chaîne dans le cul. Vanda Spengler fait dans le multiplie avec une série de paysages où s’insère un personnage (une nymphette) et sept de ses répliques. Les corps morcelés façon pièces de puzzle de Kathrin Bakes et Sylvain Tanquerel sont six mignonnes miniatures sur fond noir. Dom Garcia s’autorise un calembour avec l’expression « langues de signes » un beau gros plan de baiser en format portrait, connoté SM, cela va sans dire.

Les deux photos en paysage d’Aureline Roy la montrent sur un lit d’hôpital aussi fatigué et patiné que les patients qu’il a dû supporter il y a de cela un certain temps, en un lieu clos, un entresol laissant poindre une lumière de jour raréfiée et transparaître un vague paysage naturel. Cet espace d’isolement, d’internement ou de contrainte, fixé à retardement par l’appareil photo en 2014 en annonce d’autres, plus récents encore. La cambrure de la photographe-poseuse, à peine voilée par un drap translucide, pourra également être lu comme celui d’une délivrance – le spasme de l’accouchement ou celui de l’orgasme. Pour Aureline Roy, la réclusion volontaire en un lieu désormais voué à l’art n’en est pas une. Elle écrit : « Être enfermée, c’est aussi se rencontrer, se découvrir, se supporter ».

Visuel : photo d’Aureline Roy dans le cadre de sa résidence artistique à l’Établissement public de santé mentale Le Vivat d’Armentières en 2014.