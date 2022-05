Raija Jokinen à Trévarez

Pour sa 11e édition, le rendez-vous de l’art contemporain en Bretagne Regard d’artiste a invité la plasticienne finlandaise Raija Jokinen qui, depuis quelques décennies, utilise la fibre de lin comme médium. Son œuvre récente, pour partie réalisée in situ, est à découvrir, du 30 avril au 9 octobre 2022, au domaine de Trévarez, dans le Finistère.

Cadre

Philippe Ifri, le directeur général de Chemins du patrimoine, Yann Le Boulanger, le directeur du Domaine et Noélie Blanc-Garin, la chargée d’événements culturels nous ont présenté l’artiste venue spécialement inaugurer l’événement ainsi que le château et le parc de 85 hectares sur lequel celui-ci est bâti. Le domaine « domine la vallée de l’Aulne depuis plus d’un siècle ». Cette demeure teintée de rose d’allure ancienne fut rêvée en 1893 par James de Kerjégu, homme politique fortuné natif du pays de Saint-Gozaec, et dessinée par l’architecte « historiciste » Walter-André Destailleur, très en vue à l’époque – à la Belle Époque.

Ces pénates néogothique servaient de rendez-vous de chasse aux amis de Kerjégu et bénéficiaient du progrès technique et du confort idéal d’alors : d’une charpente métallique, de l’électricité produite par un générateur au charbon, du téléphone, de l’eau courante alimentant les salles de bain, du chauffage central, de deux ascenseurs fabriqués par la maison Roux et Combaluzier – l’un destiné aux châtelains et à leurs hôtes, l’autre dévolu au petit personnel. Réquisitionné par l’armée nazie, il ne fut pas épargné par les bombardements alliés et fut abandonné pendant de nombreuses années. Racheté par le Conseil départemental en 1968, il est accueille aujourd’hui du public, le premier étage étant accessible et le vaste parc, labellisé « jardin remarquable » méritant le détour, indépendamment des activités culturelles et artistiques qui s’y déroulent.

Tableaux

Raija Jokinen est une artiste dite « textile », adjectif qualificatif qui était et est encore quelque peu disqualificatif, l’activité du tissage ayant été classée dans la catégorie des arts appliqués ou mineurs réservée aux femmes, au moins depuis Pénélope. Raija apprit à se servir de la machine à coudre maternelle de marque Husqvarna dès l’âge de cinq ans. Mais ce n’est qu’avec le temps qu’elle a pu passer de l’activité artisanale à celle reconnue du milieu artistique. Dans les années 1990, sa maîtrise d’art textile de l’Université d’Helsinki en poche et sa fabrication de bijoux en fibre de lin lui permettent de participer à l’Exposition annuelle d’art miniature du Canada où elle est distinguée et à quantité d’autres à travers le monde. Stimulée par la Néerlandaise Marian Bijlenga et l’Anglaise Maggie Henton, Jokinen passe aux grands formats.

L’exposition Raija Jokinen de Trévarez présente des pièces récentes de l’artiste mais aussi d’autres datant déjà d’il y a quelques années. Ce qui nous permet de constater l’évolution de son style plus que de sa thématique, qui est de relier l’humain au reste de la nature à l’aide de figures anthropomorphiques, d’êtres hybrides, mi végétaux, mi humains, de métaphores poétiques et de message écolo. Sa technique est au point pour construire des marionnettes avec de la ficelle mais sans papier – si ce n’est dans la phase préparatoire des esquisses. Après avoir cerné les silhouettes à l’aide de grossières épissures, elle entre dans le détail, dans le réseau sanguin et l’analogie musculaire des « écorchés » de facs de médecine, faits de fils rouges, travaillant à plat, assise, comme il se doit, en tailleur. Les anatomies sont en aplat, mais donnent l’illusion d’une troisième dimension. Les visages sont mélancoliques, androgynes, angéliques.

Visuel : Raija Jokinen, Œuvre conçue pour la chambre d’invité, 2022, photo : Nicolas Villodre.