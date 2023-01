Le flamenco en noir et blanc et en couleur à Nîmes

Dans le cadre de la 33e édition du festival flamenco de Nîmes, ont été mis en valeur deux formes d’arrêt sur l’image. Hommage a été rendu à René Robert (1936-2022), maître du noir et blanc et de l’argentique, avec un accrochage au théâtre consacré aux figures du cante, du toque et du baile d’un passé récent. En parallèle, s’est tenu à l’office de tourisme une expo montrant le travail actuel, en couleur et en numérique, de la talentueuse photographe du festival, Sandy Korzekwa.

Le flamenco vif argent

René Robert est mort tragiquement l’an dernier, jour pour jour, d’hypothermie, après avoir chuté le soir sur le pavé de la rue Turbigo sans qu’aucun passant ne l’ait secouru de toute la nuit. Nous l’avions rencontré maintes fois à Nîmes et avions vu sa rétrospective en 2015 au Château de Ladoucette, à Drancy. Plusieurs générations d’artistes, grâce à lui, ont pu gagner une relative éternité, des seconds couteaux aux plus grandes pointures. Une des salles était vouée à la mémoire du génie de la guitare Paco de Lucia. Le style de René Robert tient à la fois du photo-journalisme et du portrait d’art.

René Robert avait déposé ses négatifs à la BnF. Certains ont pu regretter que l’établissement public n’ait pas mis à disposition des Nîmois les tirages argentiques que nous avions pu voir à Drancy mais des fichiers numériques qui, agrandis, manquent des nuances de gris qui font le charme et aussi la valeur esthétique de l’œuvre. Une réflexion du photographe relevée sur un des cartels du Château de Ladoucette donne une idée de son rapport au flamenco : « ll m’est apparu alors que seul le noir et blanc avec ses contrastes pouvait rendre ce climat et que les effets photographiques devaient s’effacer devant l’intensité de ces instants magiques. »

La lumière andalouse

Du noir et blanc des années soixante à quatre-vingts, on passe avec la jeune Nîmoise Sandy Korzekwa à la couleur, à l’image digitale, à la capture des expressions et gestes d’artistes actuels, gravés depuis peu d’années, qui constitueront, n’en doutons pas, les archives du temps présent et de l’époque filante. En vingt clichés de format relativement réduit, Sandy Korzekwa parvient non seulement à illustrer la programmation des dernières éditions du festival, le passage de l’ère du conseiller artistique Patrick Bellito à celle de Chema Blanco, (autrement dit de la période François Noël), mais à faire briller, littéralement, certains artistes saisis sur scène au moment le plus opportun.

Ce qui fait la qualité des vues prises par la photographe, c’est le contraste des visages et des silhouettes au premier plan, idéalement éclairés par les sunlights du théâtre restituant l’éclat de la lumière naturelle du sud, avec le fond sombre, pour ne pas dire totalement noir duquel ils se détachent. Ce par quoi les figures acquièrent valeur plastique. Naturellement, nous serons plus sensibles à certains artistes et modèles qu’à d’autres. Nous ont plus particulièrement tapé dans l’œil les visages de Leonor Leal, la tête encagoulée de Rocío Molina, les représentations plutôt que les reproductions d’Ana Almagro, Chloé Brûlé, Dani de Moron et le corps de Ballet d’Andalousie enregistré en contrejour.

Visuel : photo de René Robert : Fernanda de Utrera à Arcos de la Frontera (1983).