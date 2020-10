L’Agenda des vernissages de la semaine du 8 octobre

Cette semaine, exploration de minerais célestes, peintures méditatives, sculptures en terre cuite et empreintes de nos identités fuyantes.

Ma Desheng, Au cœur des pierres à la Galerie A2Z

La Galerie A2Z est spécialiste dans l’art contemporain asiatique, et présente ici les travaux de l’artiste chinois Ma Desheng. Ce dernier, polyvalent, tout à la fois poète, peintre, dessinateur et sculpteur use de ses différentes techniques pour travailler les pierres, leur révéler un sens profond, personnel et caché. A partir de ces représentations de pierres, il va alors créer des abstractions qui, prenant une dimension quasi-mystique, nous rappellent la vision orientaliste de l’origine de la vie sur Terre : la pierre venue des étoiles.

Où: La Galerie A2Z (24, Rue de I’Echaude, 75006 Paris)

Quand: Vernissage en présence de l’artiste le 8 octobre. Exposition du 8 au 31 octobre. De 11h à 19h.

Viviane Redeuilh, La voie du ciel à la Galerie l’Embrasser

La Galerie L’embrasser nous propose de découvrir l’œuvre de cette peintre, à la fois plasticienne, interprète, compositrice et yogi. Elle explore dans son travail la fluidité en mêlant différentes couches de peinture jusqu’à atteindre une dynamique complexe et changeante. Comme l’indique la galerie » ces toiles nous invitent à la méditation sur des forces qui nous dépassent mais auxquelles nous participons. »

Où: La Galerie l’Embrasser (24 Rue Saint-Louis en l’Île, 75004 Paris).

Quand : Vernissage sur réservation par Facebook messenger ou par e-mail ([email protected]) le samedi 10 octobre, de 19:00 à 22:00.

Emanuele Becheri à la Galerie Bernard Bouche

L’artiste italien a toujours été particulièrement intéressé par le dessin et c’est dans la continuité de cette passion, qu’il a réalisé les statues de terre cuite au cœur de cette exposition. Il y explore ainsi la relation de résonance qui existe, selon lui, entre dessin et sculpture: certains détails de ses dessins résonnent dans ses sculptures comme certains détails de ses sculptures résonnent dans ses dessins.

Où: Galerie Bernard Bouche (123 Rue Vieille du Temple, 75003 Paris).

Quand: Exposition du 8 octobre au 21 novembre. Du mardi au samedi, de 14h à 19h.

Béatrice Bizot, Empreintes à la Galerie Insula

Dans cette exposition très personnelle, l’artiste explore la question de l’identité, qu’elle définit comme une infinité d’empreintes que nous semons au cours de nos vies. Pour développer cette pensée, Béatrice Bizot utilise ses supports de prédilection de manière éclectique : installations vidéos et sculptures s’y rencontrent et s’y entremêlent. Ce parcours devrait susciter chez chacun.e des interrogations sur ces traces qui dessinent nos vies, au fil du temps.

Où : Galerie Insula (24 Rue des Grands Augustins, 75006 Paris).

Quand: Exposition du 8 octobre au 14 novembre.

Vernissages en présence de l’artiste : 8 octobre (18h30-21h) / 9 octobre (14h-20h)/10 octobre (14h-20h).

Réservez ici.

©Ma Desheng, illustration exposition Au coeur des pierres.