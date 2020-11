L’agenda culturel de la semaine du 9 novembre

Cette semaine, rendez-vous sur vos écrans ! Voici le programme de l’actualité culturelle en cette deuxième semaine de confinement, auquel vous avez accès depuis votre lit ou votre canapé !

Vente heaven

La Vente de Thanks of nothing a lieu du 13 au 18 novembre, en ligne. Elle réunit les œuvres de 30 artistes qui seront exposées du 6 au 8 novembre au Palais de Tokyo. Les bénéfices de la vente permettront de financer les projets soutenus et portés par le Fonds de dotation Merci : l’éducation à Madagascar, la promotion de l’agroécologie avec La Ferme de l’envol en Essonne, ou encore l’accueil et l’insertion durable des populations réfugiées en France.

Arte Concert Festival

En 2020, la Gaîté Lyrique et la Blogothèque s’associent pour donner naissance au ARTE Concert Festival. Ils proposent à vos écrans un mélange de performances en live, de sessions enregistrées à l’étranger ainsi que d’archives. De quoi régaler vos tympans tout en restant chez vous !

Sly johnson au Théâtre de la Ville

Filmé et diffusé en direct le lundi 9 novembre à 21h, l’auteur et compositeur Sly Johnson nous offre une performance vocale et beat-box sur des rythmes souls et rap. Ancien collaborateur avec de nombreux artistes de rap ou de soul, Sly Johnson nous propose aujourd’hui son propre univers musical. Le théâtre de la ville nous embarque dans un véritable voyage sonore, en ligne.

La Warm up session de Mohamed El Khatib en ligne

Lafayette Anticipations propose ce lundi 9 novembre, de 18h30 à 20h, la Warm Up Session avec le metteur en scène Mohamed El Khatib, en ligne. Cette session se composera d’un training, compris comme un point de départ de la production chorégraphique et d’une lecture partagée, qui sera un véritable retour aux textes qui façonnent nos imaginaires collectifs.

Paris Photo

La grande foire internationale à la photo étant annulé à cause du covid-19, elle reste néanmoins consultable en ligne avec notamment Elles x – Paris Photo, une exposition sur les femmes et la photographie. De plus, vous maintenant faire une visite virtuelle au travers de votre écran, encore de quoi soulager un peu votre frustration. Où ? Ici.

Visuel : © Laeticia Larralde