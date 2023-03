Giovanni Bellini: Le maître de la renaissance vénitienne au musée Jacquemart -André.

Le musée Jacquemart-André propose du 3 Mars au 17 Juillet 2023, à Paris, une exposition consacrée à Giovanni Bellini: «Les influences croisées». Les commissaires sont Pierre Curie, conservateur général du Patrimoine et du musée Jacquemart- André et Neville Rowley, conservateur à la Gemäldegalerie et au Bode- Museum à Berlin. Neville Rowley est un spécialiste du Quattrocento.

Un artiste en perpétuel renouvellement

Giovanni Bellini,«J’ai de la sympathie pour lui. Il est très vieux et toujours le meilleur en peinture». Ainsi s’exprimait Albrecht Dürer, lors de son voyage à Venise en 1506. Effectivement, le musée Jacquemart-André nous invite à admirer les œuvres «d’un grand peintre» . Au quinzième siècle, la république vénitienne, longtemps sous influence Byzantine, se tourne vers le continent , vers l’Italie, surtout après la chute de Constantinople en 1453. Venise est riche de son commerce et cosmopolite. Giovanni Bellini(1435-1516) ne quittera jamais la ville mais le monde, les artistes viendront à lui. Il se forme d’abord dans l’atelier de son père Jacopo et de son frère Gentile dont nous voyons quelques œuvres dans la première salle. Il va être au croisement de multiples influences. Celles de son beau-frère Andréa Mantegna et du sculpteur florentin Donatello . Le visiteur pourra comparer côte à côte une vierge à l’enfant de Mantegna et de Bellini , une statue de Donatello à une madone de Bellini. Les influences byzantines apparaissent dans certaines madones, par le fond doré, les postures. Il aura connaissance des œuvres des peintres flamands ce qui lui permettra d’enrichir sa pratique de la peinture à l’huile, son sens du détail. Puis viendront à Venise : Antonello de Messine son alter égo et Cima da Conegliano qui inspirera ses représentations des paysages. Son art s’enrichira même des pratiques de ses élèves, Giorgione et le Titien.

L’exposition met parfaitement en valeur cette dynamique artistique, ce renouvellement permanent. Dès le début de l’exposition, le visiteur pourra observer le contraste entre une œuvre de jeunesse et une Vierge à l’enfant en trône de 151O- 1515). Le chemin parcouru est immense, en particulier pour les couleurs, la lumière. L’exposition est organisée selon un ordre chronologique et thématique. Les panneaux explicatifs sont clairs, concis. Une cinquantaine d’œuvres nous sont présentées dans une dizaine de salles, des peintures de Giovanni Bellini mais aussi de Mantegna, d’Antonello de Messine, de Giorgione, d’Hans Memling

Le maître des couleurs et de la lumière

Les couleurs et la lumière feront la réputation de l’école vénitienne. Bellini utilise les techniques du «colorito», du sfumato, les couleurs deviennent plus vives, plus lumineuses. Les contours s’effacent un peu, l’harmonie des couleurs prime. Elles sont délicates, changeantes selon le moment du jour. La lumière est transparente, elle paraît venir du tableau lui-même. La luminosité de la lagune est rentrée dans la peinture de Bellini! Dans « Sainte Justine » (1475), avec le rose du drapé, le vert olive de la robe, le bleu profond du ciel, les couleurs sont saisissantes, éclatantes. Dans « le Christ mort soutenu par deux anges » elles sont plus douces, en particulier la carnation du Christ et le rose du drap sur lequel il repose. Sous l’influence de Cima da Conegliano, les paysages vont prendre une grande importance. Dans « la Vierge à l’enfant entourée de Jean-Baptiste et d’une sainte » le paysage est très complet : le ciel bleu est éclatant au zénith, jaune en bas indiquant le crépuscule naissant. Les montagnes bleutées se dessinent nettement, descendant jusqu’à la ville. Dans « La Vierge à l’Enfant » (1500), le vert du rideau, le bleu éclatant du manteau de la vierge se détache d’un paysage de montagnes. Entre les deux un arbre un peu frêle, en devenir. Un tableau d’une grande douceur, d’une grande sérénité.

Une peinture religieuse plus humaine

Giovanni Bellini suivra le mouvement de «devotio moderna». Grâce à un cadrage resserré, les représentations du Christ seront plus intimes, plus proches des fidèles, plus expressives. Les madones de Bellini sont belles par leur intériorité. Elles expriment la douceur, l’harmonie, la tendresse maternelle. Dans le Christ bénissant ( 1505-1510), le regard de Jésus est émouvant : il est fuyant, perdu dans le lointain, triste aussi. Le maître a transmis cette sensibilité à son héritier spirituel Vittore Belliniano: le visage de son « Christ de Pitié » (1518-1520) est très touchant par la douleur contenue qui en émane.

Un artiste innovateur

Dans son « triptyque de la vanité »( 1485) Bellini peint l’allégorie de la luxure : c’est le premier nu profane de la peinture européenne?! L’exposition se termine par une œuvre majeure, son testament pictural, « la Dérision de Noé ». Une œuvre totalement moderne, peinte à 80 ans?! C’est une scène de théâtre, le fils aîné, embarrassé, cherche à recouvrir le corps de son père ivre, le cadet est moqueur, le benjamin détourne le regard, dégoûté. C’est une œuvre originale, audacieuse, d’une grande profondeur psychologique.

Le visiteur sera séduit par la beauté des œuvres, mais aussi par la capacité de l’exposition de montrer le parcours artistique de Giovanni Bellini . Un artiste que le commissaire Neville Rowley admire pour son ouverture d’esprit, pour son adaptabilité sans polémiques, pour son renouveau perpétuel. Il aura de nombreux élèves et influencera durablement l’école vénitienne de peinture. Une exposition qui pourra aussi inciter le visiteur au voyage, un voyage jusqu’à Venise, pour une découverte plus complète de l’œuvre majeure de Giovanni Bellini.

Visuel :© JMC. Giovanni Bellini, La Vierge à l’Enfant (1500).